«Она режет зверей!»: пекаря затравили в сети за реалистичные торты в виде животных

Британский кондитер Ханна Эдвардс называет себя пекарем-иллюзионистом — она делает настолько реалистичные торты в виде животных, что иной раз кажется, что звери вполне настоящие. За такой талант Ханне недавно пришлось выслушать и прочесть немало критики в свой адрес.

Зоозащитники увидели ролики о тортах Ханны, решили, будто она режет ножом настоящих собак, и обрушили на бедную женщину шквал негодования. Потом, правда, поняли, что режет кондитер все-таки торты, но от своей позиции не отступили: «Это слишком реально, это призывает к насилию». Рукалицо?

36-летняя Ханна прославилась после видео о реалистичных тортиках, опубликованного на YouTube. Многие зрители отметили филигранность работы пекаря и очевидный талант творить такие кондитерские чудеса. Другие, впрочем, оказались настроены менее оптимистично — среди более чем десяти тысяч комментариев нередко встречаются тирады зоозащитников: «Как вы можете вырезать куски животного и есть эти торты», «Это варварство».

Как пишет Catersnews, у Ханны дома живут две черепахи, кошка и пять домашних кур. Женщина рассказывает, что очень любит животных и никак не могла предугадать подобной реакции в сети.

«Я нахожу удивительным, что так много людей испытывают такую негативную реакцию на то, что торт нужно резать. Уровень агрессии в этих комментариях — настоящее безумие. Это всего лишь иллюзия, это не настоящие животные, это даже не мясо, это яйца, масло, сахар и мука, вот и все», — цитирует издание Catersnews Ханну Эдвардс.

Ханна вместе с мужем воспитывает двух детей. Женщина начала заниматься кондитерским делом много лет назад, чтобы прокормить семью, так как денег не хватало. Сейчас, несмотря на разгневанных хейтеров, у нее нет отбоя от клиентов. И все же Ханна продолжает получать угрозы.

«Самые худшие комментарии для меня — это те, где люди вырвались из социальных сетей и отправили мне угрозы по электронной почте напрямую. Они также опубликовали мой адрес электронной почты на своих страницах в интернете, побуждая других нападать на меня», — недоумевает женщина.

«Я стремлюсь к радости, счастью и благоговению, — рассказывает Catersnews Ханна. — Вот почему я работаю так много длинных, поздних ночей: чтобы создавать эти красивые пьесы для людей. Чтобы соответствовать их желаниям и удивить их. Я не делаю этого с целью создать ненависть и расстроить — это точно, так что я в растерянности от такой реакции».

В сети Ханну прозвали серийным убийцей в шкафу. Хейтеры пишут, что при такой работе она непременно убивает реальных животных и прячет их в своем доме или в гараже. Для женщины это настоящее потрясение — хоть заказов не стало меньше, а репутация ее как кондитера по-прежнему безупречна, Ханна очень переживает.

«Я никогда раньше не сталкивалась с таким уровнем враждебности. Меня обвиняют в том, что я серийный убийца в шкафу, призывают арестовать меня за пропаганду жестокого обращения с животными…»

«Я люблю домашних животных, и только мой муж не дает мне принять все близко к сердцу, — говорит Ханна. — Клянусь, что я не серийный убийца. Я даже спасаю сонных пчел, которые попадают в лимонад».»

Справедливости ради отметим, что никто не намерен арестовывать Ханну (а вот с хейтерами за травлю как раз могут поступить наоборот). При этом прямо пропорционально тому, как растут гневные комментарии относительно творчества Ханны, растет и армия ее защитников. Многие пишут, что не видят в разрезании тортов ничего криминального. «Тем более что внутри торты похожи на торты, а не на мозги, кишки и кости, как у настоящих зверей».