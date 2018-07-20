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48-летняя Юля Меньшова показала фигуру в бикини
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48-летняя Юля Меньшова показала фигуру в бикини 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: Дни.ру
Актриса и телеведущая Юлия Меньшова похвасталась стройными формами, которые у нее когда-то были. Артистка поделилась редким архивным фото.
В своем Instagram знаменитость опубликовала снимок, сделанный еще в 2006 году. Юлия позирует ярком купальнике, который выгодно подчеркивает подтянутое тело артистки.
"Как бы … ну, отпуск же, все как положено 😂😂😂 Типа, море, купальники 👙, все дела ☀️🌊🌴 Ну и что, что море сейчас Балтийское, и купальник давно другой, да и фигура уже … увы, не совсем та 😂😂😂 Зато настроение — еще лучше! 👍🏻🤪 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)", — написала звезда под снимком.
Отметим, что 48-летняя Юлия проводит отпуск в Юрмале. У семейства Меньшовых дом на Рижском взморье, поэтому артистка бывает там каждое лето. Телеведущая часто публикует фотографии местной флоры и фауны. А вот откровенные фото в купальнике — это по-настоящему случай исключительный, поэтому даже несмотря на то, что фотографии уже более 10 лет публикация вызвала ажиотаж среди поклонников артистки.
Менее чем за сутки пост набрал около 40 тысяч отметок «Нравится» и сотни восторженных комментариев. «Отлично выглядите! 👍 😍 Да, девчонка хороша и фигура и душа! Как в песне 🎶», «Юлечка, вы потрясающе выглядите и сейчас, и раньше, и всегда так будет, ваша внутренняя красота все больше и больше преображает вас, не слушайте никого, пусть завидуют молча! Я вас обожаю!», «Юлия, Вы прекрасны как тогда так и сейчас!По мне, так Вы с каждым годом все прелестнее!Тот момент, когда человек и красив и умен одновременно❤️», — не скупились на комплименты фолловеры.
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