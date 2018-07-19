«Какая талия»: Юлия Меньшова еще 12 лет назад обладала идеальной фигурой

Юлия Меньшова уже совсем скоро отметить 49-летие. При этом телеведущая не устает поражать своей красотой. Она ведет передачу на одном из телеканалов и всегда подчеркивает фигуру яркими образами. Артистка также успевает воспитывать сын Андрея и дочь Таисию. Сейчас идет сезон отпусков, но пока у звезды нет возможности отправиться отдыхать. Она решила поностальгировать и показала архивные снимки.

На фото Юлия позирует в красном бикини в Юрмале. Она стоит на специальном корабле, установленном для снимков, и демонстрирует идеальную фигуру. «Как бы … ну, отпуск же, все как положено. Типа, море, купальники, все дела. Ну и что, что море сейчас Балтийское, и купальник давно другой, да и фигура уже … увы, не совсем та. Зато настроение — еще лучше!», — написала телеведущая. Кадр был сделан 12 лет назад, но не все поклонники сразу это поняли.

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Юлия Меньшова: «В семье мы почти никогда не разговариваем друг с другом серьезно»Актриса и телеведущая рассказала о семье и работе. Многие восхитились телом звезды. Они не знали, что раньше у Меньшовой были такие формы. «Стройная милая девушка!», «Классно с длинными волосами!», «Я думала: вот как классно выглядит! Фото красивое, хоть и из прошлого!», «Нарываетесь на комплимент», «А какая талия», — стали комментировать снимок подписчики. Отметим, что за минувшие годы Юлия не сильно поправилась и старается держать себя в форме.