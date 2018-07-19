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Хватит это терпеть! Признаки того, что вам пора сменить работу
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Хватит это терпеть! Признаки того, что вам пора сменить работу 

Anews 1 час назад
Фото: Anews
Считается, что если заниматься любимым делом, то человек ни дня не потратит на работу. Следует устраиваться на такую должность, чтобы она приносила не только деньги, но и радость, вот только далеко не у всех это получается. Советы экспертов помогают определить, насколько имеющаяся занятость подходит человеку, и счастлив ли он в этой сфере, а также стоит ли подыскать другую работу.
Карьера
Стоит задуматься о своей работе, если достигать большего в ней стало все труднее. Если желаемое повышение не происходит на протяжении длительного времени, или двигаться дальше просто некуда — стоит подумать о смене компании или даже профессии. Мысли
Если человек с ужасом ждет утра, потому что придется снова идти на работу, для него его занятость точно не подходит. Психологи советуют подумать что именно в профессии загоняет в угол, и если причина кроется в нелюбимом деле, стоит подыскать то, что приносит радость. Чтобы понять какая сфера деятельности подходит больше, можно воспользоваться тестами или поставить самому себе несколько вопросов и честно на них ответить. Медлительность
Разумеется, нужно быть чрезвычайно беспристрастным, чтобы поставить адекватную оценку своим профессиональным умениям. Каждый может завышать или занижать мнение о себе, что мешает добиваться вершин. Чтобы понять насколько высоки способности в работе, следует обратиться к карьерному консультанту, и, возможно, после этого идти по карьерной лестнице станет легче. Руководство
Плохой начальник может встретиться в любой компании, а эксперты советуют переждать неблагоприятный период поскольку некомпетентные люди не задерживаются надолго на своем месте. Проблема появляется только если другие сотрудники и руководство полностью довольны начальником. Стабильность
Работа в некоторых компаниях является чрезвычайно нестабильной в условиях шаткого положения экономики некоторых стран. Многие работодатели пытаются спасти свой бизнес урезая бюджет на обучение персонала и занимаются сокращением, что заставляет сотрудников работать в стрессе. Такие условия труда нельзя назвать хорошими, а в таком случае стоит иметь дополнительный вариант заработка или заранее найти новую работу для непредвиденной ситуации.]]>
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