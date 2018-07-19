Хватит это терпеть! Признаки того, что вам пора сменить работу

Считается, что если заниматься любимым делом, то человек ни дня не потратит на работу. Следует устраиваться на такую должность, чтобы она приносила не только деньги, но и радость, вот только далеко не у всех это получается. Советы экспертов помогают определить, насколько имеющаяся занятость подходит человеку, и счастлив ли он в этой сфере, а также стоит ли подыскать другую работу.

Карьера

Стоит задуматься о своей работе, если достигать большего в ней стало все труднее. Если желаемое повышение не происходит на протяжении длительного времени, или двигаться дальше просто некуда — стоит подумать о смене компании или даже профессии. Мысли

Если человек с ужасом ждет утра, потому что придется снова идти на работу, для него его занятость точно не подходит. Психологи советуют подумать что именно в профессии загоняет в угол, и если причина кроется в нелюбимом деле, стоит подыскать то, что приносит радость. Чтобы понять какая сфера деятельности подходит больше, можно воспользоваться тестами или поставить самому себе несколько вопросов и честно на них ответить. Медлительность

Разумеется, нужно быть чрезвычайно беспристрастным, чтобы поставить адекватную оценку своим профессиональным умениям. Каждый может завышать или занижать мнение о себе, что мешает добиваться вершин. Чтобы понять насколько высоки способности в работе, следует обратиться к карьерному консультанту, и, возможно, после этого идти по карьерной лестнице станет легче. Руководство

Плохой начальник может встретиться в любой компании, а эксперты советуют переждать неблагоприятный период поскольку некомпетентные люди не задерживаются надолго на своем месте. Проблема появляется только если другие сотрудники и руководство полностью довольны начальником. Стабильность

Работа в некоторых компаниях является чрезвычайно нестабильной в условиях шаткого положения экономики некоторых стран. Многие работодатели пытаются спасти свой бизнес урезая бюджет на обучение персонала и занимаются сокращением, что заставляет сотрудников работать в стрессе. Такие условия труда нельзя назвать хорошими, а в таком случае стоит иметь дополнительный вариант заработка или заранее найти новую работу для непредвиденной ситуации.]]>