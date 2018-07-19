Глава управы Юрий Фисенко встретился с жителями Дмитровского района

В Дмитровском районе прошла встреча с главой управы Юрием Фисенко . Главной темой, поднятой на встрече, стала работа районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

— Было составлено более 120 протоколов об административных нарушениях, более 50 из них — на несовершеннолетних, а более 60 записаны на законных представителей детей. По состоянию на июнь на учете состоит более 30 лиц, не достигших 18, из них более 10 — за распитие спиртных напитков, — рассказал Юрий Фисенко.

Фисенко также уточнил, что все, что происходит с детьми, зависит от воспитания родителей, от окружения и среды, в которой они живут, поэтому статистика может измениться в ближайшем будущем. (мю)