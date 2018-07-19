Пока лето не покинуло нас, нужно успевать провести время с пользой и зарядиться здоровой энергетикой!
26 июля вас ждут в Губернском яхт-клубе «Коматек» на «Вечер здорового тела».
Тренировки на свежем воздухе:
Станем сильнее и выносливее с фитнес-тренером Анастасией Крищик.
Улучшим гибкость благодаря профессионалам студии YOGA PROJECT
Устроим танцы на побережье вместе со студией танца и фитнеса PROfit.
Дегустация и полезные перекусы от WELNESS.
Познакомимся с древней методикой восстановления и укрепления тела на специальном тренажере PRAVILO.
Призы, подарки, розыгрыши и фотосессия на память!
А так же вы сможете задать волнующие вопросы профессионалам своего дела.
ВНИМАНИЕ! Для участия в розыгрыше призов необходимо зарегистрироваться.
И не забывайте спортивную одежду для тренировок!
Встречаемся 26 июля в 18.30 Яхт-клуб «Коматек», Кирова 40.
Вход свободный
Изображение:
Адрес:
Текст адреса:
ул. Кирова, 40 Центр карты:
56.84033006786571,60.54812099999997
Масштаб карты:
Координаты точки:
56.84033,60.548121
Дата:
четверг, июля 26, 2018
Комментарий к дате:
18:30 Стоимость:
Вход свободный
Ссылка на регистрацию:
https://vk.com/event168744423?w=app6013442_-168744423%2523form_id%253D1
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