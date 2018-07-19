Вечер здорового тела

Пока лето не покинуло нас, нужно успевать провести время с пользой и зарядиться здоровой энергетикой!

26 июля вас ждут в Губернском яхт-клубе «Коматек» на «Вечер здорового тела».

Тренировки на свежем воздухе:

Станем сильнее и выносливее с фитнес-тренером Анастасией Крищик.

Улучшим гибкость благодаря профессионалам студии YOGA PROJECT

Устроим танцы на побережье вместе со студией танца и фитнеса PROfit.

Дегустация и полезные перекусы от WELNESS.

Познакомимся с древней методикой восстановления и укрепления тела на специальном тренажере PRAVILO.

Призы, подарки, розыгрыши и фотосессия на память!

А так же вы сможете задать волнующие вопросы профессионалам своего дела.

ВНИМАНИЕ! Для участия в розыгрыше призов необходимо зарегистрироваться.

И не забывайте спортивную одежду для тренировок!

Встречаемся 26 июля в 18.30 Яхт-клуб «Коматек», Кирова 40.

Вход свободный

Изображение:

Адрес:

Текст адреса:

ул. Кирова, 40 Центр карты:

56.84033006786571,60.54812099999997

Масштаб карты:

Координаты точки:

56.84033,60.548121

Дата:

четверг, июля 26, 2018

Комментарий к дате:

18:30 Стоимость:

Вход свободный

Ссылка на регистрацию:

https://vk.com/event168744423?w=app6013442_-168744423%2523form_id%253D1

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