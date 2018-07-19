Растительное оформление сада

Основа растительного оформления любого сада — древесные растения. Это могут быть деревья, кустарники, лианы. Относиться к подбору таких растений необходимо со всей ответственностью. Ошибки, допущенные на этом этапе, исправить будет достаточно сложно.

При подготовке дендроплана (плана посадки деревьев и кустарников) обратите внимание на отношение растений к свету, ветрам, почве, грунтовым водам, учтите их зимостойкость.

Не меньшее внимание стоит уделить и цветущим растениям. Какой сад на дачном участке обходится без цветущих яблонь, жимолости, гортензий? Сирень, черемуха и розы помимо того, что сами по себе красивы, дарят нежный и тонкий аромат.

В северной стороне участка оптимальное место для высаживания высоких и плотных растений, которые не будут создавать тень и защитят сад от холодных ветров.

Свойство растений изменять цвет осенью (многие листопадные деревья и кустарники приобретают желтые, оранжевые, бронзовые, малиновые цвета) обязательно используйте в оформлении композиции сада. Дополнить яркую картину позволят хвойные растения. Таким образом в палитре дачного сада появятся зеленые и серебристые краски.

В саду загородного дома могут быть как отдельно стоящие растения (ординары), так и группы. В роли ординара может выступать пышный кустарник на газоне или же раскидистое дерево. Такое растение обязательно будет привлекать к себе внимание, поэтому оно должно быть идеальным, без изъянов. Для созданий определенных традиций в семье можно посадить одно единственное дерево, которое будет помнить историю семьи на протяжении нескольких поколений. К выбору такого дерева стоит подходить со всей ответственностью.

Если в семье есть дети, они обязательно оценят рождественское дерево, которое всей семьей можно украшать к Новому году и водить вокруг него хороводы. Высаживать ель стоит на открытом месте. В случае участка небольших размеров, елочка может стать составляющей группы растений.

Для посадок идеально подходит плотное деревце конической формы высотой порядка 3 метров. Ель обыкновенная достаточно быстро превзойдет этот размер и наряжать ее станет сложновато. Карликовые формы, напротив, растут очень медленно и использовать их в качестве новогодней елки можно будет очень не скоро.

Для решения проблемы можно выбрать любой из двух способов:

для удержания дерева в необходимом размере можно использовать обрезку. Дерево от этого станет более плотным;

можно посадить несколько деревьев. Те, которые растут быстрее, наряжать первыми, позже — подрастут карликовые виды.

При посадке групп деревьев создаются композиции из растений одного или нескольких видов. Выбирать деревья для будущей посадки необходимо по принципу ярусности. Высокие кустарники — перед деревьями, перед кустарниками — еще более мелкие растения. Добавить ярких красок таким группам позволяют цветущие растения с пестрыми листьями.

Располагаться такая группа может в любом месте участка, например, — в центре. Тогда композиция будет просматриваться со всех сторон. Самые высокие растения в таком случае высаживаются в середине. Если же группа будет располагаться возле забора или стены дома, просматриваться композиция будет только с одной стороны. В таком случае самые высокие растения высаживаются возле забора или стены.

Самая распространенная ошибка, которую допускают начинающие садоводы, — несоблюдение расстояний между растениями. Приобретая саженцы, представляйте себе, какими они станут через несколько лет. Узнать точные параметры (высоту, форму кроны, диаметр и скорость роста) можно из каталогов растений. Избежать подобных ошибок вам поможет заранее составленный дендроплан.