Ещё
Чехия намерена запретить поставку продуктов питания из Польши из-за низкого качества
Далее:
Читайте также:
Ещё

Чехия намерена запретить поставку продуктов питания из Польши из-за низкого качества 

Клопс.Ru 42 минуты назад
Фото: Клопс.Ru
Чехия пригрозила производителям продуктов питания в Польше отказом покупать их продукцию из-за плохого качества товара. Об этом сообщает польский портал «Бизнес-инсайдер».
Претензии у чехов возникли к нескольким видам продукции. В частности, речь о печенье Kaufland, в котором содержалось в 100 раз больше арахиса, чем было указано на этикетке. Кроме того, недовольны в Чехии качеством ветчины производства комбината «Агрико», в которой мяса оказалось меньше заявленного на упаковке количества.
В список некачественных польских продуктов попали яблоки с 20-кратным превышением допустимого минимума пестицидов, а также арахис с васаби. Нарекания вызвали и колбасные изделия от компании Pamapol. В частности, в них оказалось на четверть меньше мяса, чем было указано на этикетке.
“Если какой-то производитель неоднократно совершал аналогичные нарушения, мы запретим ему продажи в Чехии”, — заявил глава чешского ведомства сельского хозяйства Мирослав Томан, которого цитирует Бизнес Инсайдер.
В чешском департаменте сельского хозяйства уточнили, что только в 2017 году были выявлены десятки нарушений. Поэтому вопрос ставится ребром: или поляки поставляют в Чехию качественную продукцию, или речь пойдёт об эмбарго на польские продукты питания.
Ранее в Польше эксперты заявили об увеличении количества поддельной еды в продуктовых магазинах. Доля контрафактной еды на продуктовом рынке страны, по оценке Польской федерации производителей продуктов питания, достигает 20%.
Клопс.Ru: последние новости
В России родителям новорождённых будут выдавать подарки В Калининграде десятилетняя девочка угнала велосипед от здания регионального правительства Под Балтийском житель Светлого спас тонущих детей и мужчину
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ушел и не вернулся: 7 звезд, бросивших жен и детей
Альба ужаснула фигурой в нелепых штанах
Как живут вдовы знаменитостей
Что делают мамы, пока дети в школе: откровенные истории4
«В мраморе жить будете?»: Бородина показала ремонт25
Видео
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
02:08
Плоский животик: ваши мышцы будут гореть
Красота
00:59
Бузова страдает от ночных кошмаров
Звёзды
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
00:34
«В мраморе жить будете?»: Бородина показала ремонт
Звёзды
06:22
Наглые вопросы, заданные звездам
Звёзды
05:07
Занятные новости о женском теле
Здоровье
11:32
Как живут вдовы знаменитостей
Звёзды
04:41
Факты о парфюмерии, о которых вы не слышали
Красота
01:00
Виктория Дайнеко продемонстрировала фото в ванне
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение