Чехия намерена запретить поставку продуктов питания из Польши из-за низкого качества

Чехия пригрозила производителям продуктов питания в Польше отказом покупать их продукцию из-за плохого качества товара. Об этом сообщает польский портал «Бизнес-инсайдер».

Претензии у чехов возникли к нескольким видам продукции. В частности, речь о печенье Kaufland, в котором содержалось в 100 раз больше арахиса, чем было указано на этикетке. Кроме того, недовольны в Чехии качеством ветчины производства комбината «Агрико», в которой мяса оказалось меньше заявленного на упаковке количества.

В список некачественных польских продуктов попали яблоки с 20-кратным превышением допустимого минимума пестицидов, а также арахис с васаби. Нарекания вызвали и колбасные изделия от компании Pamapol. В частности, в них оказалось на четверть меньше мяса, чем было указано на этикетке.

“Если какой-то производитель неоднократно совершал аналогичные нарушения, мы запретим ему продажи в Чехии”, — заявил глава чешского ведомства сельского хозяйства Мирослав Томан, которого цитирует Бизнес Инсайдер.

В чешском департаменте сельского хозяйства уточнили, что только в 2017 году были выявлены десятки нарушений. Поэтому вопрос ставится ребром: или поляки поставляют в Чехию качественную продукцию, или речь пойдёт об эмбарго на польские продукты питания.

Ранее в Польше эксперты заявили об увеличении количества поддельной еды в продуктовых магазинах. Доля контрафактной еды на продуктовом рынке страны, по оценке Польской федерации производителей продуктов питания, достигает 20%.