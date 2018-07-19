Чьим прахом из пушки стрелял Джонни Депп

Перед смертью люди говорят о самом важном и сокровенном, оставляют завещания, в которых диктуют свою последнюю волю. Иногда эта воля довольно эксцентрична и может даже шокировать.

Создатель жанра гонзо-журналистики, автор нашумевшего романа «Страх и отвращение в Лас-Вегасе» американский писатель Хантер Томпсон не мог позволить себе уйти тихо. Он покончил жизнь самоубийством 20 февраля 2005 года. В качестве последней воли Томпсона были интерпретированы его слова, сказанные писателем в интервью телеканалу ВВС в 1978 году. Томпсон тогда сказал, что мечтает устроить для своих друзей посмертную вечеринку; заявил, что его прахом нужно выстрелить из пушки.

Все расходы за этот посмертный перфоманс взял на себя Джонни Депп . 20 августа 2005 года из специально построенной пушки, установленной на подъемном кране высотой 46 метров, прахом писателя выстрелили сквозь огромный шестипалый кулак, олицетворяющий «гонзо». Джонни Депп также раздал долги Томпсона, которых к моменту ухода Хантера, было ни много ни мало два миллиона долларов.

Немецкий поэт и публицист Генрих Гейне был виднейшим представителем байронического направления, известность он получил ещё при жизни, не померкла его слава и после смерти. Творчество Гейне было запрещено в гитлеровской Германии, книги поэта сжигались. Генриху Гейне принадлежит одно из самых странных завещаний в истории. В 1841 году он женился на Евгении Мират, женщине простой и грубой, продавщице обувного магазина. В своем завещании поэт передавал все свои деньги вдове, но с одним условием: после смерти мужа она должна сразу же выйти замуж. По словам Гейне, так он обеспечивал себе уверенность в том, что хотя бы один человек будет жалеть о его смерти.

Американский предприниматель и кинопродюсер Роджер Доркас был при жизни человеком эксцентричным, вел жизнь достаточно разгульную, поэтому его смерть от сердечного приступа не стала неожиданностью. Зато неожиданностью стало его завещание. По нему, своей молодой жене Вэнди Дитрих, на которой он женился за год до смерти, Роджер оставил один цент. Зато своему псу Максимилиану продюсер оставил больше 60 миллионов долларов. Это стало возможным из-за того, что Доркас заблаговременно позаботился об оформлении документов для своей собаки. При помощи юристов он справил псу даже страховое свидетельство.

Вэнди Дитрих, конечно, была недовольна решением Роджера, но сдаваться без боя 24-летняя вдова не стала. При помощи тех же юристов она нашла выход из положения. Сначала он стала единственным опекуном пса, а затем вышла за него замуж. По документам она могла официально распоряжаться деньгами бывшего мужа, а после смерти пса Максимилиана стала его наследницей.

21 апреля 1997 года в космос была запущена ракета «Пегас», на которой было 23 урны с прахом людей, которые хотели упокоиться за пределами Земли. Эта идея принадлежала создателю сериала «Стар-Трек» Джину Родденберри., скончавшемуся в октябре 1991 года. Такая последняя воля Джина не вызывает удивления. Именно ему принадлежит фраза «Смело идти туда, куда не ступала нога человека». Кроме его останков на орбиту Земли отправились и останки Тимоти Лири , который также всю жизнь занимался тем, что открывал «новые миры».

Американский адвокат Ти М Зинк, скончавшийся в 1930 году, слыл ярым женоненавистником. В своем завещании он указал, чтобы его состояние (35 тысяч долларов) было вложено в фонд под проценты на 75 лет. На полученную сумму Ти завещал построить библиотеку, в которой все произведения были бы написаны мужчинами. Персонал этой сексистской библиотеки по желанию адвоката также должен был состоять из мужчин. Над входом учреждения должны были прибить лозунг «No Women Allowed» (Женщины не допускаются).

Своей дочери адвокат-женоненавистник оставил всего 5 долларов, но она не стала смиряться с такой странной волей умершего отца и успешно оспорила завещание в суде. В итоге, библиотека так и не была построена.