Сможете разгадать загадку про злодея Шредингера?

Представьте себе злодея по фамилии Шредингер, который изобрел увеличивающий луч и теперь намерен создать армию огромных котов, которые будут терроризировать всех в округе.

Ваши секретные агенты нашли секретное «логово» злого гения. Впрочем, преступник всех в очередной раз перехитрил: подземная лаборатория оказалась ловушкой. Злодей ускользнул в соседнюю комнату и, убегая, отключил пульт управления.

Но в вашем распоряжении опытные агенты, которые выяснили, как можно выбраться из ловушки и найти горе-ученого. Для этого придется изрядно потрудиться, ведь злоумышленник оставил другие хитроумные «сюрпризы». Нужно правильно ввести код. В противном случае все находящиеся в комнате могут погибнуть в результате взрыва.

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