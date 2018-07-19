Секс-аддикция: модное слово или серьезная болезнь?

Секс-аддикция — не такое уж редкое состояние, которое свойственно и мужчинам, и женщинам. Но многим непонятно, в чем суть и как отличить увлеченность от настоящего психического расстройства. Давай разберемся!

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1. Секс или просмотр порно каждый день — это не признак аддикции

Она не связана с частотой секса, а имеет отношение к тому, как увлечение влияет на твою жизнь, отношения и особенно на то, хочешь ли ты остановиться, когда потакаешь аддикции.

2. Если он считает, что ты часто хочешь секса, это тоже не признак

Это скорее проблема ваших отношений. Если, конечно, этот разговор не происходит по пятнадцать раз на дню.

3. Не все аддикты любят заниматься сексом

Некоторым он нужен для управления негативными эмоциями, а не для получения удовольствия. Им важен сам процесс, а не секс как таковой.

4. Она не всегда связана с детскими травмами

Сексуальное насилие в детстве может стать одной из причин аддикции. Но многие люди, выросшие в здоровой семье, стали такими, например, из-за доступности порнофильмов.

5. Далеко не все они — мужчины

Женщины и неопределившиеся тоже могут быть озабочены сексом сверх меры. Это может проявляться в желании разнообразных отношений в один период времени, склонности к сексу на одну ночь, записи половых актов на видео и так далее.

6. Ее можно вылечить

Секс-аддикция — состояние на стыке увлечения и болезни, и наладить нормальную сексуальную жизнь вполне возможно. Чем быстрее человек обратится за помощью, тем раньше секс перестанет отравлять ему жизнь и опять станет приятным способом провести время.

7. Можно быть аддиктом и без секса

Например, любить фильмы для взрослых, виртуальный или телефонный секс, а для выплеска эмоций — самоудовлетворение.

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