В Екатеринбурге нашли зараженную баранину и говядину

Сотрудники Россельхоз надзора, МВД ФСБ в результате рейда в городских рынках обнаружили более полутора тонн опасного мяса. Проверка проходила с целью выявить и пресечь распространение узелкового дерматита, которым часто болеет скот, сообщают в пресс-службе свердловского управления Россельхознадзора.

Некоторые продавцы продавали мясо без необходимых документов, в том числе, свидетельствующих о состоянии здоровья забитого животного.

Проверяющие конфисковали опасное для употребления мясо и накануне сожгли его на полигоне Спецавтобазы. Владельцы продукции за нарушение ветеринарного законодательство РФ привлечены к административной ответственности.