Ещё
В Екатеринбурге нашли зараженную баранину и говядину
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Екатеринбурге нашли зараженную баранину и говядину 

РИА «ФедералПресс» 36 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Сотрудники Россельхоз надзора, МВД и ФСБ в результате рейда в городских рынках обнаружили более полутора тонн опасного мяса. Проверка проходила с целью выявить и пресечь распространение узелкового дерматита, которым часто болеет скот, сообщают в пресс-службе свердловского управления Россельхознадзора.
Некоторые продавцы продавали мясо без необходимых документов, в том числе, свидетельствующих о состоянии здоровья забитого животного.
Проверяющие конфисковали опасное для употребления мясо и накануне сожгли его на полигоне Спецавтобазы. Владельцы продукции за нарушение ветеринарного законодательство РФ привлечены к административной ответственности.
Фото: пресс-служба Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Свердловской области.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Льготники Подмосковья будут бесплатно ездить в электричках В томском СИЗО разрешили пользоваться косметикой женщинам-заключенным Спустя 43 года грабитель заплатил за украденную шоколадку
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как собственный дом вас убивает
Как живут вдовы знаменитостей
Полных женщин перестанут считать полными1
Что делают мамы, пока дети в школе: откровенные истории4
Судзиловская показала фото в откровенном бикини14
Видео
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
02:08
Плоский животик: ваши мышцы будут гореть
Красота
00:59
Бузова страдает от ночных кошмаров
Звёзды
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
00:34
«В мраморе жить будете?»: Бородина показала ремонт
Звёзды
06:22
Наглые вопросы, заданные звездам
Звёзды
05:07
Занятные новости о женском теле
Здоровье
11:32
Как живут вдовы знаменитостей
Звёзды
04:41
Факты о парфюмерии, о которых вы не слышали
Красота
01:00
Виктория Дайнеко продемонстрировала фото в ванне
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение