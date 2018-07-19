7 золотых правил долгих отношений

Любые отношения — это двусторонняя улица с напряженным трафиком и отсутствующим светофором или хотя бы регулировщиком. Это футбольный матч, на который игроки порой заявляются в измененном составе без предупреждения, надев ласты и маску взамен бутс и маек. И вместо того, чтобы бегать по полю, начинают рассуждать о творчестве раннего Модильяни, мирно усевшись прямо в воротах. Любой, кто хоть раз вступал в союз или хотя бы осмеливался заводить ту же кошку, подтвердит: жить с кем-то другим — ужасно непросто.

Если же говорить о долгосрочных отношениях, то все остается примерно таким же непонятным и зыбким, только еще и элемент новизны и любопытства улетучивается совсем. Что же делать, чтобы эти отношения не ржавели, развивались и вообще приносили радость и желание над ними работать? Начинать с последнего глагола — и применять его к себе в первую очередь. Дьявол — в деталях, как водится. В данном случае — в весьма простых и почти банальных, но как раз ими в отношениях очень часто — и напрасно — пренебрегают.

Не придираться по мелочам

Вы договорились об очередности выноса мусора и установили график покупки корма для рыбок, а партнер снова все перепутал и забыл? Подобные досадные мелочи иногда способны стать причиной для серьезных ссор и даже разрыва. Если это не является системной ошибкой, на такие вещи не стоит реагировать слишком бурно и устраивать по этому поводу скандал. Заметили невымытую чашку на подоконнике? Вымойте ее сами вместо того, чтобы придираться к партнеру.

Если в целом в паре царит гармония, то довольно скоро и вторая половина начнет «зеркалить» и поступать точно так же. Если же подобные мелочи становятся регулярными и больше напоминают игру в одни ворота, а никакие слова, личный пример и разговоры не действуют, то стоит задуматься над причинами такого поведения — и устранить их радикальными способами. Рыбки, в конце концов, ничуть не виноваты.

Работать над собой в мелочах

Этот пункт — логическое продолжение предыдущего. И над ним тоже нужно работать — кропотливо и планомерно. Если вам уже третий раз сообщают, что вы забыли выкинуть мусор в свой день и опять купили не тот наполнитель для кошачьего лотка, — стоит поработать над собой. К сегодняшнему дню человечество изобрело множество способов запоминать и усваивать информацию в любом объеме — от особых медитативных техник до простых напоминалок на телефоне. Неужели спокойствие любимого человека не заслуживает того, чтобы вы придумали, как не ошибаться в досадных мелочах?

Не проводите много времени в смартфоне

Интернет был изобретен, чтобы экономить человечеству время. И как благодарные люди использовали это замечательное изобретение? Сами все прекрасно знаете. Мы не замечаем, что практически все свободное время проводим в смартфонах, а реальные отношения тем временем чахнут, словно цветы без должного ухода. Очень многие люди вводят правило экологичного союза: вечером они просто складывают телефоны на полочку, чтобы не отвлекаться от живого общения с партнером. Точно не известно, каких усилий им это стоит, — но попробовать уж точно не мешает.

Проявляйте внимание без повода

Почему мы так ревностно следим за количеством лайков под нашими постами в фейсбуке? Потому что они показывают, сколько внимания нам уделяют друзья. То же самое касается реальных отношений. Проявляйте простое спонтанное внимание: можно обнять партнера по пути на кухню или из ванной, поправить прядь волос, позвонить посреди рабочего дня просто так — поболтать на две минуты. И конечно, делать друг другу маленькие подарки без повода и почаще говорить о своей любви. Не по праздникам, а в ежедневном формате.

Не иронизируйте слишком часто

Смеяться вместе — дело прекрасное, а вот высмеивать партнера, бесконечно отпуская саркастические замечания и иронизируя над каждым промахом, не стоит. Подобное поведение очень быстро доведет вашу половину до настоящего нервного срыва или унесет в некую светлую даль, но уже без вас. Часто за подобным постоянным подшучиванием кроется самая настоящая агрессия, которая подается приправленной «юмором». Ничего действительно смешного в этом нет — а вот причина для серьезной ссоры появится просто замечательная.

Не выносите «сор из избы»

Давно известная истина — делиться проблемами лучше всего с психологом. Он заодно и посоветует, как поговорить о них с партнером. Жаловаться, пересказывать диалоги или, что еще хуже, высмеивать за глаза свою половину, посвящая друзей в интимные подробности, никогда не приведет ни к чему хорошему. Обязательно найдется доброхот, который запустит круг игры в «глухие телефончики», и вся информация обязательно дойдет до ушей вашего спутника, только в очень исправленном и дополненном виде. Оправдаться будет почти невозможно, так что лучше не начинать с самого начала.

Принимайте партнера всерьез

Это очень важно хотя бы потому, что свидетельствует об уровне вашего самоуважения. Находите возможность и способность выслушать любой, даже самый долгий и скучный, рассказ о чем-то, в чем вы не разбираетесь вообще. Найдите хоть что-то, что может быть вам любопытным, — и сделайте это искренне. Вдруг там и впрямь о чем-то очень увлекательном идет речь и вы узнаете что-то новое о мире? В противном случае рано или поздно ваша вторая половина отыщет кого-то другого, кому будет интересно и важно слушать все, что касается этого человека или рассказывается им.