Джастин Бибер пообещал невесте избавиться от татуировки Селены Гомес

В преддверии женитьба на Хейли Болдуин Джастин Бибер собирается распрощаться и со старыми привычками, и с напоминаниями о прошлой жизни и прошлых отношениях. Певец пообещал своей возлюбленной, что избавится от татуировки, которую когда-то сделал в честь бывшей девушки, Селены Гомес.

Тату в честь Селены на своем запястье Джастин сделала еще в 2013 году, когда казалось, что уж эта-то звездная пара останется вместе надолго — этой татуировкой Джастин отметил год с момента начала отношений с Селеной. Теперь, однако, этот роман навсегда остался в прошлом — и перед тем, как отправиться к алтарю с Хейли, Джастину предстоит избавиться от последнего напоминания о нем.

«Джастин уже строит планы, как избавиться от татуировки. Раньше он уже предпринимал попытки частично «забить» тату другими, но на этот раз он намерен полностью от нее избавиться, вытатуировав что-нибудь поверх», говорят инсайдеры.

попкорнnews