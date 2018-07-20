Ещё
Джастин Бибер пообещал невесте избавиться от татуировки Селены Гомес
Далее:
Читайте также:
Ещё

Джастин Бибер пообещал невесте избавиться от татуировки Селены Гомес 

Попкорн News 43 минуты назад
Фото: Попкорн News
В преддверии женитьба на Хейли Болдуин Джастин Бибер собирается распрощаться и со старыми привычками, и с напоминаниями о прошлой жизни и прошлых отношениях. Певец пообещал своей возлюбленной, что избавится от татуировки, которую когда-то сделал в честь бывшей девушки, Селены Гомес.
Тату в честь Селены на своем запястье Джастин сделала еще в 2013 году, когда казалось, что уж эта-то звездная пара останется вместе надолго — этой татуировкой Джастин отметил год с момента начала отношений с Селеной. Теперь, однако, этот роман навсегда остался в прошлом — и перед тем, как отправиться к алтарю с Хейли, Джастину предстоит избавиться от последнего напоминания о нем.
«Джастин уже строит планы, как избавиться от татуировки. Раньше он уже предпринимал попытки частично «забить» тату другими, но на этот раз он намерен полностью от нее избавиться, вытатуировав что-нибудь поверх», говорят инсайдеры.
попкорнnews
Попкорн News: последние новости
Бейонсе и Джей Зи устроят трансляцию финала чемпионата мира во время своего концерта Forbes критикуют за обложку с Кайли Дженнер Кейт Уинслет удивила поклонников неряшливым внешним видом
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Альба ужаснула фигурой в нелепых штанах6
Как живут вдовы знаменитостей
Что делают мамы, пока дети в школе: откровенные истории4
«В мраморе жить будете?»: Бородина показала ремонт26
Ученые предупреждают: нельзя спать со смартфоном16
Видео
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
02:08
Плоский животик: ваши мышцы будут гореть
Красота
00:59
Бузова страдает от ночных кошмаров
Звёзды
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
00:34
«В мраморе жить будете?»: Бородина показала ремонт
Звёзды
06:22
Наглые вопросы, заданные звездам
Звёзды
05:07
Занятные новости о женском теле
Здоровье
11:32
Как живут вдовы знаменитостей
Звёзды
04:41
Факты о парфюмерии, о которых вы не слышали
Красота
01:00
Виктория Дайнеко продемонстрировала фото в ванне
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение