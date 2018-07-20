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24 соблазнительных снимка икон стиля XX века
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24 соблазнительных снимка икон стиля XX века 

Bigpicture.ru 38 минут назад
Фото: Bigpicture.ru
Время от времени стоит вспоминать прошлое хотя бы для того, чтобы понять, как прекрасно оно было, какими легкими и непринужденными мы иногда бывали, не прикладывая каких-либо усилий.
Но в наше время постоянных селфи, дешевой косметики и моды на все шокирующее, противоречивое и скандальное (спасибо реалити-шоу) мы постепенно теряем какое-то едва ощутимое, неуловимое чувство стиля.
Сексуальная привлекательность сейчас гораздо более агрессивна, чем 50 лет назад. Одежда становится все откровеннее, культ идеального тела постепенно принимает фанатические обороты, а основные задачи и цели молодости становятся все проще и проще.
Источник: culturainquieta.com  Но есть ли у нас та легкость и грация, которой обладали представители предыдущих поколений? Кто сегодняшний эквивалент Одри Хепбёрн? Может ли кто-нибудь из наших современниц сравниться с Мэрилин Монро? И не допустили ли мы падения стандартов красоты? Конечно, есть множество самых разных мнений и позиций на этот счет, да и мода постоянно развивается, но вряд ли можно отрицать привлекательность классической красоты.
Эти 24 снимка — напоминание о стиле красоты прошлого. Некоторых женщин вы узнаете, некоторых нет, но все вместе они олицетворяют собой стандарты красоты прошлых лет, и это просто здорово.
Джейн Фонда.
Бритт Экланд.
Аннетт Вадим (Стройберг).
Стюардессы, 1968.
Ракель Уэлч.
Джули Ньюмар.
Бетти Бросмер.
Джин Шримптон.
Жаклин Биссет.
Мэрилин Монро.
Джейн Фонда.
Натали Вуд.
Джейн Биркин и Брижит Бардо.
Дебби Харри из Blondie.
Дебби Харри из Blondie.
Мэрилин Монро в фильме «Неприкаянные» (The Misfits), 1961.
Брижит Бардо.
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