24 соблазнительных снимка икон стиля XX века

Время от времени стоит вспоминать прошлое хотя бы для того, чтобы понять, как прекрасно оно было, какими легкими и непринужденными мы иногда бывали, не прикладывая каких-либо усилий.

Но в наше время постоянных селфи, дешевой косметики и моды на все шокирующее, противоречивое и скандальное (спасибо реалити-шоу) мы постепенно теряем какое-то едва ощутимое, неуловимое чувство стиля.

Сексуальная привлекательность сейчас гораздо более агрессивна, чем 50 лет назад. Одежда становится все откровеннее, культ идеального тела постепенно принимает фанатические обороты, а основные задачи и цели молодости становятся все проще и проще.

Источник: culturainquieta.com Но есть ли у нас та легкость и грация, которой обладали представители предыдущих поколений? Кто сегодняшний эквивалент Одри Хепбёрн ? Может ли кто-нибудь из наших современниц сравниться с Мэрилин Монро ? И не допустили ли мы падения стандартов красоты? Конечно, есть множество самых разных мнений и позиций на этот счет, да и мода постоянно развивается, но вряд ли можно отрицать привлекательность классической красоты.

Эти 24 снимка — напоминание о стиле красоты прошлого. Некоторых женщин вы узнаете, некоторых нет, но все вместе они олицетворяют собой стандарты красоты прошлых лет, и это просто здорово.

Джейн Фонда.

Бритт Экланд.

Стюардессы, 1968.

Ракель Уэлч.

Бетти Бросмер.

Джин Шримптон.

Мэрилин Монро.

Джейн Фонда.

Джейн Биркин и Брижит Бардо.

Дебби Харри из Blondie.

Дебби Харри из Blondie.

Мэрилин Монро в фильме «Неприкаянные» (The Misfits), 1961.

Брижит Бардо.