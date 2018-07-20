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Инна Жиркова рассказала о сложностях в семье
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Инна Жиркова рассказала о сложностях в семье 

Russianshowbiz.info 2 часа назад
Фото: Russianshowbiz.info
Инна Жиркова рассказала, как проводит время ее семья. Супруга футболиста признается, что полным составом им отдыхать удается крайне редко из-за постоянных тренировок и сборов мужа.
Но когда у Юрия выходной — это для семьи настоящий праздник. Инна занимается воспитанием двоих сыновей и дочери, является владельцем собственного ателье. По этой причине ей приходится жить на несколько городов: ездить по рабочим делам Москву, в Питер, где у супруга контракт с «Зенитом» и в Калининград, где живут ее родители и брат Юрия. Совместный отпуск семья проводит традиционно в Арабских Эмиратах.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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