Инна Жиркова рассказала о сложностях в семье 

Инна Жиркова рассказала, как проводит время ее семья. Супруга футболиста признается, что полным составом им отдыхать удается крайне редко из-за постоянных тренировок и сборов мужа.
Но когда у Юрия выходной — это для семьи настоящий праздник. Инна занимается воспитанием двоих сыновей и дочери, является владельцем собственного ателье. По этой причине ей приходится жить на несколько городов: ездить по рабочим делам Москву, в Питер, где у супруга контракт с «Зенитом» и в Калининград, где живут ее родители и брат Юрия. Совместный отпуск семья проводит традиционно в Арабских Эмиратах.