Сплетни и подхалимство. Привычки, отталкивающие от вас людей

Очевидно, что нельзя понравиться каждому, но если все больше людей проявляют к вам неприязнь, стоит задуматься, а в них ли проблема. Некоторые привычки и мелочи в поведении способны отталкивать других.

Пессимизм

Некоторые личности настроены на пессимизм, суля неудачу в каждом деле. Даже если оно априори кажется вам провальным, не стоит сразу обрушивать на собеседника волну негатива, разрушая все его надежды. Можно давать человеку уместные советы и подбадривать, поскольку пессимисты отталкивают людей.

Зацикленность

Понятно, что каждый хочет, чтобы его выслушали, особенно если в жизни происходит множество событий. Однако не стоит постоянно говорить исключительно о себе, насыщая собеседника различными фактами своего быта. Нужно соблюдать баланс, и позволять второму участнику беседы высказаться в ответ.

Сплетни

Иногда трудно удержаться от обсуждения кого или чего-либо, но если вы слишком часто сплетничаете о других, не удивляйтесь, что ваш круг общения сократился. Люди не доверяют любителям покопаться в чужом белье, поскольку опасаются, что окажутся следующими.

Подхалимство

Нельзя быть хорошим для всех, а если это случилось, то вы наверняка не очень искренни и надежны. Многие разумные личности поймут, что вы просто пытаетесь угодить каждому, и будут относиться к вам с недоверием, не пуская в круг близких и доверенных особ.

Сочувствие

Порой у всех случаются неприятности, и если выговориться, может стать легче. Вот только если вы жалуетесь по поводу и без, раздувая из мухи слона, высок риск отпугнуть потенциальных товарищей. Никто не любит нытиков, и если первое время можно надеяться на поддержку и сочувствие, очень быстро они сменятся игнором.

Внимательность

В ходе беседы, даже не самой интересной, важно соблюдать правила хорошего тона, внимательно слушая собеседника. Он наверняка обидится, если во время его откровений вы, к примеру, будете сидеть в соцсетях или с кем-то переписываться. Если тема разговора вам неинтересна, смените ее, но не слушайте компаньона вполуха.

Споры

Порой споры уместны и помогают найти компромисс в неоднозначном вопросе. Однако большинство не проявляют симпатии к тем, кто постоянно вступает в спор, пытаясь доказать свою точку зрения. Временами лучше побороть желание доказать свою правоту, только если это не действительно что-то важное.]]>