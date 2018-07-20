Девушка Бонда влюбилась в «12 русских шпионов» и послала хакеру интимные фото

Бывшая модель журнала Playboy и киноактриса Роббин Янг призналась, что вступала в переписку с хакером Guccifer 2.0, и была столь очарована им, что влюбилась и отправила ему интимные фото. Об этом она рассказала изданию The Sun.

Она оказалась ошарашена, когда узнала, что под этим ником могут скрываться люди, повлиявшие на избирательный процесс в США. «Я думала, что это румынский парень. Он был веселым, милым, галантным, и искренне слушал меня. Теперь я в шоке, если все это правда, то у меня, похоже, был твиттер-секс с 12 русскими хакерами», — вспоминает Янг.

Актриса рассказала, что Guccifer осыпал ее комплиментами, и был настолько романтичен, что она призналась ему, что ни с кем ранее она не переписывалась столь тепло. А после ее стихотворения об оральном сексе и фото топлесс Guccifer пожаловался, что теперь не может думать о работе, а лишь о том, как бы сходить с ней на свидание.

Янг также рассказала, что хакер никогда не пытался склонить ее голосовать за Трампа или против Клинтон : «Я чувствовала, что он не является сторонником какой-либо политической силы».

«Когда он прекратил общение со мной, я оказалась опустошена. У меня по-прежнему остались к нему чувства. Я знаю, что никогда его не увижу, но знаю, что никогда не забуду», — призналась она.

13 июля американские спецслужбы предъявили заочные обвинения во вмешательстве в выборы 12 российским разведчикам. По версии следствия, они, действуя под псевдонимом хакера Guccifer 2.0, взломали электронную почту главы штаба кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон и двух комитетов Демпартии — национальный и по выборам в Конгресс. Сам Guccifer 2.0 причислял себя к румынам и называл себя последователем хакера Guccifer, который первым опубликовал частный электронный адрес Клинтон и пытался приписать себе взлом ее ящика.