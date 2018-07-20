Суд поставил точку в деле «пермской Санта-Барбары»

По одному миллиону рублей — двум матерям, которые из-за допущенной в роддоме ошибки, всю жизнь воспитывали не родных дочерей. В истории, достойной Санта-Барбары, наконец-то поставлена точка.

— Довольна — не довольна, я не могу, сказать, но наконец-то закончилось это всё — кутерьма. Я уже устала, — заявила после решения суда одна из пострадавших матерей Римма Швецова

На каждом заседании суда по этому делу, участники то и дело пили успокоительное. Но оно не помогало. Потому что каждый раз заново приходилось переживать — события того 7-го марта 78-го. У двух пациенток — почти одновременно случились экстренные роды.

— Утром в 11 часов я родила девочку, не помню, показывали ли мне ребёнка… Мне стало плохо, — вспоминает еще одна участница материнской трагедии Юлия Савельева

Сразу после Юлии Савельевой — рожала Римма Швецова. Но акушерки, похоже, слишком торопились домой — в предверии международного женского праздника.

Чем старше становились девочки, тем больше проявлялись различия с неродными родителями. Татьяна — брюнетка, Вероника — блондинка. И дело — не только во внешности. У одной пылкий взрывной темперамент, другая — спокойная и рассудительная. Дело чуть не дошло до трагедии, когда муж Риммы Швецовой, полагая, что супруга ему изменила, чуть не задушил малышку.

— Муж на меня руку понял, рёбра пересчитал — и положил на викин рот подушку. Я говорю, чего? А здесь стоял утюг, я взяла его этим утюгом и со всего размаха, — вспоминает женщина.

Вскоре, супруг Риммы Павловны и вовсе ушел из семьи. Он был уверен — это не его дочь. Оправдания и слушать не хотел. Женщина одна воспитала не только Веронику, но и ещё троих родных детей.

— Да, мама говорила мне, что из-за меня она развелась со своим мужем. Я всегда винила себя в этом, что они развелись, — рассказала в суде Вероника Швецова.

Татьяна , наоборот, росла, окруженная любовью и заботой, в полной семье.

— Ко мне родители относились и относятся прекрасно, и воспитывали меня хорошо. Я даже не предполагала, даже в мыслях не было такого, что такое возможно, — после того, как вскрылась вся правда, рассказывала тогда Татьяна Савельева.

Сорок лет назад никаких тестов на отцовство и определение родства не было. Да, в небольшом посёлке шептались — мол, дети не похожи, но обе мамы оберегали соих дочерей от неприятных сплетен и слухов. Провести тест решили только в этом году. Он лишь подтвердил опасения. Что касается компенсации — матери хотели взыскать по 12 миллионов рублей. Получили — гораздо меньше. Все равно ни за какие деньги не купишь и не наверстаешь сорок лет жизни рядом с родным человеком.