Три главных причины разводов

Восемьдесят процентов разводов в России инициируют женщины. Это очень обижает и обескураживает мужчин. Они настолько привыкли, что свободные отношения являются их привилегией, а брак, сам по себе брак, в смысле штамп без дополнительных бонусов — мечтой всех женщин, что суровая действительность их пугает.

Кроме того, мужчины очень не любят процессы, явления и ситуации, которые они не могут контролировать. Вот с тем же браком. Как сделать так, чтобы жена не ушла? Кто, вообще, задумывается над этим вопросом?

На самом деле, если проанализировать причины разводов, отличные от совсем уж очевидных, типа «пил, бил и водил домой девиц» то останутся три главных причины, которые мне бы хотелось проанализировать. Это причины, которые обрели наибольшее значение именно сейчас, когда женщины стали относительно независимыми и поняли, наконец, что терпеть из года в год несправедливость — вовсе необязательно.

Причина первая. Любовь некоторых мужчин к иерархии.

Все дело в том, что это у них врожденное — четко организовывать свои коллективы, создав вертикаль власти для лучшего контроля. В природе так лучше и эффективнее охотиться и обороняться от врагов.

Вы можете наблюдать эти четко организованные коллективы везде — это армия, полиция, монастыри, и, даже, места не столь отдаленные.

Женщинам в таких местах очень тяжело. Они плохо переносят наличие иерархии, и само попадание в такую систему уже является для них страшным наказанием. Но ради заработка некоторые готовы терпеть начальство.

Но вот где они точно не готовы терпеть иерархию — это в семье. Некоторые мужчины же выбирают жен как раз исходя из своего представления об иерархии. Помоложе, поглупее, и самого глухого поселка — чтобы знала свое место. Это самое «свое место», положение жены как обслуживающего персонала, как подчиненной в отношении к мужчине, рано или поздно перестанет устраивать любую женщину. Мужчинам, не готовым строить отношения на равных, вообще не стоит жениться. Жена рано или поздно уйдет, это лишь вопрос времени.

Причина вторая. Идея о женщинах тяглового возраста.

Интересно, что большинство мужчин готовы признавать возможность ухода женщины, но считают, что такое возможно лишь в возрастной период до 30 лет. Они решили для себя, что женщина уходит тогда, когда наиболее красива, чтобы «найти кого-то получше». А после того, как она перестала умещаться в возрастную категорию «девушка», уже можно не беспокоиться.

Однако, как говорит статистика, эту возрастную границу можно смело продлевать и до 50 лет. Женщины возрастной категории «кому за» тоже уходят, и еще как. Им надоело быть женщинами «тяглового возраста», которые, якобы, должны сосредоточиться только на интересах семьи, и тянуть все на себе. Им тоже хочется чувствовать себя любимыми, окруженными заботой. И сейчас у них есть реальная возможность получать это даже вне брака.

Больше никто не хочет пахать только за наличие штампа в паспорте. Если мужчина считает, что только молодые девушки достойны любви, заботы и подарков, а «старые» 30−40−50 летние обязаны только трудиться за право быть рядом, то им тоже не стоит жениться. Потому что уход жены — так же вопрос времени.

Причина третья. Идея о двойных стандартах.

Это все те истории из серии «мне можно, я же мужчина, а ей нельзя». Тут я говорю не об изменах вообще — некоторые пары совместно принимают решение ходить налево по-тихому, и если обоих это устраивает, то это дело семьи.

Я не говорю о случайных изменах — большинство супругов рано или поздно их прощают, хоть в обществе и утверждают обратное. Я говорю о мужчине, который вздумал, что может безнаказанно изменять лишь на основе того, что именно он «царь зверей», а она — баба, и что мальчикам можно, а девочкам нельзя.

От такого мужчины жена тоже, разумеется, уйдет. И это тоже вопрос времени.

Получается, что патриархальная семья в принципе рано или поздно обречена на то, чтобы развалиться, как только женщине что-то не понравится. Устойчивой может быть лишь такая форма семьи, где женщина — точно такой же человек, как и мужчина, а мужчина понимает, что он так же заинтересован в браке, как и женщина. Все остальные конструкции держатся либо на страхе и безнадеге, либо очень быстро разваливаются. Верно?