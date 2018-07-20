Конфликтный коллега: можно ли под него подстроиться

Конфликт — столкновение интересов или целей, возникающее из-за разногласий сторон. Каждый из участников конфликта составляет свое мнение о ситуации и эти представления, очевидно, не совпадают с точкой зрения противоположной стороны. Это и создает почву для выяснения отношений. Как коллективу ужиться с сотрудником, которому свойственно постоянно идти против команды, спорить и ссориться, Татьяна Орлякова, специалист по охране труда международной логистической компании «ДАКСЕР».

Важно помнить о том, что какие бы упреки ни звучали, серьезный конфликт носит всё же личностный характер. Избежать его очень сложно. И трудовая деятельность — не исключение.

Что же делать, если в коллективе есть конфликтный коллега, можно ли под него подстроиться?

Одна из сотрудниц нашей компании столкнулась с неприятной ситуацией. Будучи руководителем одного из подразделений, она стала замечать, что некоторые подчиненные ведут себя натянуто по отношению к ней. Психологическая напряженность стала негативно отражаться на рабочем процессе — порученные задания выполнялись с нарушением установленных сроков, с ненадлежащим качеством или попросту саботировались. Обходить молчанием сложившуюся ситуацию больше не представлялось возможным. Руководитель подразделения обратилась в департамент персонала за советом — как разрешить данную проблему.

Мы проанализировали ситуацию и предложили руководителю формат «открытого диалога», который требует соблюдения некоторых условий.

Во-первых, руководитель подразделения должен точно определить для себя, готова ли она пройти все этапы, необходимые для разрешения данной ситуации до конца. Понятие «конфликт» выступает как одна из разновидностей людских взаимоотношений. Это реальная возможность выслушать оппонента, постараться понять его точку зрения и, как следствие, перейти на качественно новый уровень общения, а именно — к сотрудничеству. Очень важно при первых же признаках конфликта не замалчивать их.

Во-вторых, руководителю предложили вызвать подчиненную на откровенный разговор для выяснения причин эскалации конфликтной ситуации. Попросить ответить на вопрос: что конкретно вызывает недовольство. Очень важно внимательно и не перебивая выслушать оппонента. Но не молчать отстраненно в ответ, а демонстрировать свою готовность к диалогу. Принимать возражения с уважением.

И, в-третьих, руководителю было рекомендовано вежливо, но четко и аргументированно обозначить свою позицию. Почему подчиненным важно выполнить работу так, как просит руководитель. Дать объяснение, почему предъявляются именно такие требования и на основе каких факторов сформулировано видение результата выполненной работы.

В ходе беседы руководителя с подчиненной выяснилось, что в основе напряженной ситуации лежат слухи. Кто-то что-то сказал, другой услышал и подхватил. В итоге сплетни разрастались как снежный ком. Но именно готовность руководителя разобраться в ситуации, способность оппонентов выслушать и услышать друг друга позволили прояснить все необоснованные предположения и недосказанности и вывести диалог коллег на совершенно иной уровень взаимодействия — общения, основанного на взаимном доверии, уважении, понимании общности выполняемого дела.

Таким образом, можно сделать вывод, что стоит пойти на контакт с конфликтным коллегой. В данной ситуации такой формат позволил утвердить авторитет руководителя, установить доброжелательные отношения с коллегой и стабилизировать психологическую обстановку внутри подразделения.

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