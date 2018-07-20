Очередные приключения старых друзей

Канули в Лету те времена, когда за право прикоснуться к скромно иллюстрированной книге о «Робин Гуде» или детским стихам Агнии Барто с веселенькими картинками школьникам нужно было сдавать десятки килограммов макулатуры.

Нынешние дети подобных сложностей не знают, являясь обладателями бесконечного печатного богатства. Причем, как правило, прекрасно иллюстрированного. И несмотря на то, что родились они в эпоху гаджетов, хорошая книга с захватывающим сюжетом, плотно удерживающим детское внимание, с яркими картинками, остается для них не менее притягательной, чем новомодная интернет-игрушка. А в центральных книжных магазинах столицы в детских отделах по-прежнему не протолкнуться.

Конечно, на полках появляется немало книг-однодневок.

Но сегодня — не о них. Сегодня — о прекрасных детских новинках издательства «АСТ», ориентированных на этот раз на самых маленьких читателей дошкольного возраста — от трех и до семи лет.

Автор вышедшей только что книги «Пора уже домой!» из серии «Смешные истории про Гусика и Медведя» писатель Джори Джон мечтает иногда остаться дома и поваляться на диване, а иногда, напротив, повеселиться в большой компании друзей. Совсем как его эксцентричные герои — надоедливый ворчун Медведь и неиссякаемый оптимист Гусь.

Картинки в книге — живые и невероятно трогательные. Создал их известный мультипликатор Бенджи Дэйвис, который признается, что в детстве частенько рисовал на кухонном столе. Чем приводил в ужас родителей. Но теперь он, конечно же, вырос, стал серьезным человеком и… с упоением продолжает заниматься рисованием на кухонном столе собственного дома. «Пора уже домой» — забавная история, ориентированная на детей в возрасте до трех лет, о том, что настоящие друзья всегда найдут общий язык, даже если у них очень разные характеры. Даже если один из них — дикий зверь, а другой — домашняя птица. Кстати, предыдущие истории про Гуся и Медведя из этой серии переведены на многие языки мира, стали бестселлером, и их знают малыши на всем земном шаре.

На чуть более старшую аудиторию, для дошкольников в возраст до семи лет, ориентирована серия «Земляничная Фея» известного немецкого автора и художницы Штефани Дале. Общий тираж изданий этой серии составил уже более миллиона экземпляров, и они переведены на 16 иностранных языков.

Популярный сюжет продолжают сразу три книги — «Загадки ягодной поляны», «Большое чаепитие» и «Праздник друзей».

Земляничной Фее, законодательнице мод, вместе с ее другом — мотыльком Мотей предстоит побывать на встрече лесных фей. Виной тому — чрезвычайное происшествие, случившееся в Солнечном Лесу. Отношения между его обитателями складываются далеко не безоблачные, совсем как у взрослых. Земляничка и Мотя выслеживают и ловят таинственную воришку — толстую черную тараканиху Жужу, которая напялила — вот наглость какая! — на свое толстое тельце платье маленькой Земляничной Феи, да еще и к ней в дом забралась, присвоив чужую волшебную палочку. Но в итоге все закончится хорошо.

А главной героине — легкой и трудолюбивой — удается примирить друзей, построить настоящий космический корабль и даже устроить самый большой медвежий праздник.

Ну и, наконец, среди представляемых книг — «Винни и Вильбур. Веселые приключения Ведьмочки Винни», содержащая восемь волшебных историй в одном издании.

По мотивам приключений Ведьмочки и ее сумасшедшего кота Вильбура уже создан мультсериал, который ваши дети тоже, возможно, видели. А раз так, то они знают, что Ведьмочка обожает летать в волшебном гамаке, а Вильбур любит фирменное блюдо мышбургер и свою корзинку, где пытается уснуть, свернувшись клубком. Как всякий нормальный кот.

Но как только они заводят проказы, начинается светопреставление. По крайней мере, вместе им никогда не бывает скучно! Истории об этой великолепной парочке переведены с английского на 30 языков мира! Яркие иллюстрации Корки Пола и увлекательный сюжет американской писательницы Лоры Оуэн уже принесли книгам почетную награду The Children, s Book Award.

КСТАТИ

По итогам работы книжной отрасли России за 2017 год в стране было выпущено (зарегистрировано в Российской книжной палате) 117 359 названий книг и брошюр общим тиражом 471 459,8 экземпляра. Причем основные переводы с иностранных языков на русский приходятся именно на произведения детской, а также художественной литературы.