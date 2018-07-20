Алиментщик из Совгавани заплатил полмиллиона ради Кореи

О том, что выезд за пределы Российской Федерации ему закрыт, злостный неплательщик алиментов из Советско-Гаванского района узнал только во время оформления документов на заграничную поездку. Мужчина собирался в Южную Корею, куда его его пригласил брат. Предполагалось что в они встретятся в Сеуле и смогут вместе неплохо подзаработать — брат нашел выгодный контракт. Не получилось, — выяснилось, что несостоявшийся гастарбайтер должен был своему ребенку более полумиллиона рублей.

— Гражданин должен был выплачивать одну четвертую часть со своих доходов в пользу несовершеннолетнего ребенка, — рассказали в пресс-службе ФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО. — Однако в течении нескольких лет он пренебрегал своими обязанностями. Приставы неоднократно предупреждали мужчину о том, что долги накапливаются, призывали погасить задолженность, но тот все требования игнорировал. В итоге долг по алиментам у него составил 554 000 рублей. Тогда судебный пристав-исполнитель своим постановлением ограничил выезд должника за границу.

Как сообщают сотрудники краевого ФССП, неплательщик тут же пошел и заплатил долг разом, все полмиллиона рублей. Ограничение в отношении него немедленно сняли.

— Если вы сомневаетесь есть ли на вас долг, который может помешать выезду за границу, то лучше заранее проверить это на официальном сайте службы судебных приставов, — рекомендуют в ведомстве. — Процедура довольно простая, надо будет только ввести свое имя и фамилию, зато способна сэкономить кучу времени и нервов.

Сегодня в Хабаровском крае и ЕАО выезд за рубеж из-за долгов ограничен для 42 681 человека. Из них более пяти с половиной тысяч — злостные неплательщики алиментов.