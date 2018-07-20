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Гинтарас Стауче: «У Акинфеева непростой характер? Это мнение прессы»
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Гинтарас Стауче: «У Акинфеева непростой характер? Это мнение прессы» 

Спорт-Экспресс 15 минут назад
Тренер вратарей сборной России Гинтарас Стауче сказал, что нет проблем в отношениях с голкипером команды Игорем Акинфеевым.
— Говорят, у Акинфеева непростой характер. Вы с ним быстро нашли общий язык?
— Почему непростой? С каждым человеком надо общаться, тогда все будет хорошо. Если придешь работать с таким настроением, что чей-то характер тебе не нравится, ничего не выйдет. Мы делаем одно дело, и у нас в отношениях нет никаких проблем. Просто, может быть, сложился у Акинфеева такой медийный образ. Но это исключительно мнение прессы. Игорь — профи, отдается, тренируется. Себя не жалеет, живет футболом. Доказывает уже долгое время, какого уровня он вратарь. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)
Полная версия интервью — здесь.
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