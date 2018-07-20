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Ведущая Алена Водонаева утверждает, что не любит долго спать во время путешествий
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Ведущая Алена Водонаева утверждает, что не любит долго спать во время путешествий 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Она сейчас находится в Калифорнии.
Российская телеведущая Алена Водонаева сообщила, что предпочитает продуктивно проводить время, когда путешествует.
По ее словам, она просыпается в шесть утра.
Своим распорядком дня Водонаева делится в социальной сети.
— Проснулась. Здесь я встаю в шесть утра, два часа занимаюсь своими делами и в восемь часов просыпаются мои парни. Я не люблю терять время и долго спать в путешествиях, — написала Водонаева.
Проснулась Здесь я встаю в 6 утра, два часа занимаюсь своими делами и в 8 просыпаются мои парни. Я не люблю терять время и долго спать в путешествиях. Отдых для меня это впечатления, а не сон  A post shared by Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva) on  Jul 19, 2018 at 11:19am PDT  Согласно утверждению ведущей, отдых для нее — впечатления, а не сон.
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