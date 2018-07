Ведущая Алена Водонаева утверждает, что не любит долго спать во время путешествий

Она сейчас находится в Калифорнии.

Российская телеведущая Алена Водонаева сообщила, что предпочитает продуктивно проводить время, когда путешествует.

По ее словам, она просыпается в шесть утра.

Своим распорядком дня Водонаева делится в социальной сети.

— Проснулась. Здесь я встаю в шесть утра, два часа занимаюсь своими делами и в восемь часов просыпаются мои парни. Я не люблю терять время и долго спать в путешествиях, — написала Водонаева.

