Романовы, джаз и гонка героев. Как провести в Екатеринбурге 20-22 июля?

В России закончился футбольный праздник — на прошлой неделе прошел последний матч Чемпионата мира по футболу. Вместе с тем жизнь продолжается. Екатеринбург ждут насыщенные выходные, свердловчане смогут расширить свой кругозор и с пользой провести время. Слушаем джаз, восстанавливаем старинный особняк, вспоминаем историю семьи Николая II и удивляемся «Гонке Героев» — эти и другие события в афише от «АиФ-Урал»

Это чертово сердце (12+)

Немецкая комедия. По сюжету главный герой Ленни — тусовщик, который бесконечно устраивает вечеринки с друзьями. Он привык к тому, что отец оплачивает каждый его каприз. Однако родитель, устав от безделья сына, поручает ему заботу о 15-летнем парне Дэвиде. Молодой человек живет в одном городе с Ленни, все свое время он проводит дома, так как страдает от врожденного порока сердца. К тому же, прогнозы врачей неутешительны. Молодые люди внезапно становятся незаменимыми друг для друга. Ленни помогает парню ощутить вкус к жизни и осуществить мечты, а Дэвид, в свою очередь, дает ему возможность почувствовать ответственность за свою жизнь и жизнь тех, кто рядом.

Когда: премьера с 19 июляГде: в кинотеатрах ТРЦ «Гринвич», «Радуга Парк», «Мегаполис», «Знамя» и «Салют»Вход: от 150 до 300 руб Зои (18+)

Зои и Коул — ученые будущего. Они хотят избавить людей от одиночества и неразделенной любви, поэтому разрабатывают синтетический препарат, чтобы усовершенствовать романтические отношения и люди идеально подходили друг другу. Но чем дальше они продвигаются в своих экспериментах, тем сомнительнее выглядят результаты их работы. Технология оказывает большее влияние на людей, чем они предполагали. Теперь ученым придется столкнуться с неожиданными и даже пугающими, но удивительные последствиями созданного ими препарата.

Когда: премьера с 19 июляГде: во всех кинотеатрах ЕкатеринбургаВход: от 150 до 300 руб Паранормальное (16+)

В детстве братья Джастин и Аарон сбежали из секты конца света. Через 10 лет они получают видеосообщение от членов культа и решают навестить бывшую семью. Однако после возвращения они понимают, что кассету им никто не посылал, а на месте происходит что-то неладное и потусторонние силы, в которые верят сектанты, на самом деле существуют.

Когда: премьера с 19 июляГде: во всех кинотеатрах ЕкатеринбургаВход: от 150 до 500 руб СОРЕВНОВАНИЯ

Гонка героев

В Екатеринбурге в очередной раз пройдет «Гонка героев». У отважных уральцев появится шанс испытать себя. Ну а для тех, кто пришел только поддержать «героев», будет подготовлена развлекательная программа: выставка военной техники, показательные выступления военных, выступление группы Bogachi, спортивные тренировки, армрестлинг, фотозоны, тир с технологиями виртуальной реальности, детская развлекательная программа, аквагрим и многое другое.

Когда: 21 июля, с 8.30 до 21 часаГде: Полигон «Свердловский», более подробные координаты месторасположения можно узнать в группе. Вход: для зрителей свободный

Детские гонки на колесах

В соревнованиях примут участие дети от 3 до 8 лет. Малыши будут соревноваться на велосипедах и беговелах. Также гостей мероприятия ждут мастер-классы, тест-драйвы, дегустации и конкурсы. Прием заявок на участие в конкурсе уже закрыт, однако свердловчане смогут прийти и поболеть за детей.

Когда: 21 июля, с 10 часовГде: стадион «Динамо»Вход: свободный

ФЕСТИВАЛИ

Усадьба Jazz

В Екатеринбурге в шестой раз пройдет музыкальный фестиваль «Усадьба Jazz». Посетителей ждут выступление музыкантов из марокканской пустыни Daraa Tribes, групп «Аукцыон», «Сансара», голландской четверки «Bruut!», «Kickin’ Jazz Orchestra», «Lollypop Lorry», «Karshleff». Кроме того, насыщенной будет немузыкальная программа фестиваля.

Когда: 21 июля, с 14 часовГде: Усадьба Харитоновых-РасторгуевыхВход: от 2000 руб Праздник окрошки

После окончания фестиваля болельщиков в ЦПКиО им. Маяковского вновь начнут проходить полюбившиеся многим горожанам мероприятия. Уже в эти выходные состоится фестиваль окрошки. Посетителей ждут дегустация блюда, тематические зоны, концерт и розыгрыш призов.

Когда: 21 июля, с 12 до 18 часовГде: ЦПКиО им. Маяковского

Экодвор

В рамках фестиваля « Том Сойер Фест» в Екатеринбурге состоится проект «Экодвор». Гости праздника смогут узнать об экологии строительства: сколько «стоит» планете новый дом и почему важно восстанавливать старые здания, а не разрушать и заменять их полностью, принять участие в росписи экосумок и футболок, сдать макулатуру, металл, органику и старую технику, которая потом пойдет на нужды фестиваля. Также посетителей ждет фримаркет — свободный обмен вещами. После этого, в 16 часов, пройдет поэтический вечер.

После окончания проекта «Экодвор» свердловчане смогут принять участие в фестивале «Том Сойер Фест» и помочь в восстановлении старинного особняка на Вайнера, 68. Участникам советуют надевать удобную одежду, ту, которую не жалко замарать, взять с собой маски, защитные очки и перчатки. Если экипировки не будет, то ее выдадут прямо на площадке. Подробнее о мероприятии — в группе.

Когда: 21 июля, с 12.30 до 21 часаГде: Вайнера, 68Вход: свободный

Эсктрим Фест

В Екатеринбурге пройдет фестиваль экстремальных видов спорта. Гостей мероприятия ждут выступления парашютистов, полеты на воздушном шаре, дрифт автомобилей, выступление мастеров велоспорта, фаер-шоу, мотто-шоу. Более подробную информацию о мероприятии можно получить на сайте.

Когда: 22 июля, с 8 часовГде: СК «Уктус», улица Зимняя, 27Вход: свободный

ЛЕКЦИИ И МАСТЕР-КЛАССЫ

Будущее платформ для краудфандинга и онлайн-продвижения проектов

Посетители лекции смогут узнать, как заинтересовать людей идеей, почему не у всех может получиться собрать на платформе карудфандинга деньги, чтобы реализовать свой проект, какие главные ошибки совершают авторы и как избежать проблем. Проведет лекцию автор первого в России учебника по краудфандингу Ирина Лиленко-Карелина, звуковую поддержку обеспечит диджей и основатель промо-бюро «Теснота» Слава Душин.

Когда: 20 июля, в 19 часовГде: площадка у входа в Ельцин ЦентрВход: по предварительной регистрации.

Автостопом по Солнечной системе

Сотрудник Екатеринбургского планетария Дмитрий Князев расскажет об основных объектах Солнечной системы, поделится самыми необычными и интересными фактами, начиная от того, почему Плутон — это не планета, и заканчивая тем, где на Солнечной системе есть жизнь.

Когда: 21 июля, с 20 до 21 часаГде: Ельцин ЦентрВход: по предварительной регистрации.

ЦАРСКИЕ ДНИ У жителей и гостей Екатеринбурга есть последний шанс посетить мероприятия фестиваля Царские дни. Паломников и просто интересующихся историей рода Романовых ждет насыщенная программа, которая продлится до 21 июля. «АиФ-Урал» составил маршрут по фестивалю. Ознакомиться с более подробной программой и выбрать интересующие события можно на сайте.

Романовы. Венценосная семья

В рамках Царских дней в Екатеринбурге состоится показ фильма «Романовы. Венценосная семья». Режиссер Глеб Панфилов создал фильм «о любви с конкретным историческим фоном и точной материальной средой». В киноленте представлена версия последних полутора лет жизни семья Николая II и их гибель.

Когда: 21 июля, в 14 часовГде: мультимедийный парк «Россия — моя история»Вход: свободный