Мальчик сыграл Моцарта в четыре года и прославился на весь мир — видео

Эван Ли из Калифорнии в свои 4 года мог уже играть Моцарта и Шопена, хотя больше ему нравилось писать свои композиции

Все началось тогда, когда старший брат Эвана получил на рождество игрушечное пианино. Ему оно быстро надоело, и игрушка перешла Эвану.

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Ему было всего два с половиной года, когда он стал одержим этим пианино и не выпускал его из рук. Родители же заметили его тягу к клавишному и решили во что бы то ни стало помочь сыну пустить в нужное русло его страсть.

В возрасте трех лет Эван мог отлично играть простые детские мелодии, которые услышал в тот же момент. И тогда он даже не ходил на уроки игры на клавишных.

Примечательно и то, что ни один из родителей мальчика не имеет музыкального образования и даже никогда не увлекался музыкой.

Сейчас маленький виртуоз уже подрос и продолжает удивлять весь мир. У него есть публичная страница в Facebook, на которой периодически выходят видео с игрой Эвана и собирают сотни тысяч просмотров