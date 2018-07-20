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Мальчик сыграл Моцарта в четыре года и прославился на весь мир — видео
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Мальчик сыграл Моцарта в четыре года и прославился на весь мир — видео 

Sputnik Грузия 1 час назад
Фото: Sputnik Грузия
Эван Ли из Калифорнии в свои 4 года мог уже играть Моцарта и Шопена, хотя больше ему нравилось писать свои композиции
Все началось тогда, когда старший брат Эвана получил на рождество игрушечное пианино. Ему оно быстро надоело, и игрушка перешла Эвану.
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Ему было всего два с половиной года, когда он стал одержим этим пианино и не выпускал его из рук. Родители же заметили его тягу к клавишному и решили во что бы то ни стало помочь сыну пустить в нужное русло его страсть.
В возрасте трех лет Эван мог отлично играть простые детские мелодии, которые услышал в тот же момент. И тогда он даже не ходил на уроки игры на клавишных.
Примечательно и то, что ни один из родителей мальчика не имеет музыкального образования и даже никогда не увлекался музыкой.
Сейчас маленький виртуоз уже подрос и продолжает удивлять весь мир. У него есть публичная страница в Facebook, на которой периодически выходят видео с игрой Эвана и собирают сотни тысяч просмотров
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