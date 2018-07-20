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Поиски завершены: пропавшую в Башкирии 14-летнюю Дарью нашли полицейские
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Поиски завершены: пропавшую в Башкирии 14-летнюю Дарью нашли полицейские 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Чуть больше двух недель понадобилось полицейским, чтобы отыскать 14-летнюю беглянку. Как рассказал Ufa1 источник, пропавшая 3 июля Дарья найдена.
Дарьи не было дома 17 дней
— Девушку нашли полицейские в Самаре. Она жива и здорова, сейчас решается вопрос о ее возвращении на родину, — отметил источник Ufa1.
По словам знакомых, девушка могла уехать из Иглино в другой город вместе со своим 20-летним молодым человеком. Пропавшая якобы оставила записку, где просила не пытаться её найти, но обеспокоенные родители все же обратились к волонтерам и в полицию.
ufa1.ru: последние новости
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Женский форум
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