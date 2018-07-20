Поиски завершены: пропавшую в Башкирии 14-летнюю Дарью нашли полицейские

Чуть больше двух недель понадобилось полицейским, чтобы отыскать 14-летнюю беглянку. Как рассказал Ufa1 источник, пропавшая 3 июля Дарья найдена.

Дарьи не было дома 17 дней

— Девушку нашли полицейские в Самаре. Она жива и здорова, сейчас решается вопрос о ее возвращении на родину, — отметил источник Ufa1.

По словам знакомых, девушка могла уехать из Иглино в другой город вместе со своим 20-летним молодым человеком. Пропавшая якобы оставила записку, где просила не пытаться её найти, но обеспокоенные родители все же обратились к волонтерам и в полицию.