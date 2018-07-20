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Секреты производства молочной продукции в АР Внутренняя Монголия
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Секреты производства молочной продукции в АР Внутренняя Монголия 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Шилин-Гол /Внутренняя Монголия/, 19 июля /Синьхуа/ — Производство молочных продуктов в хошуне Шулун-Хух аймака Шилин-Гол /АР Внутренняя Монголия, Северный Китай/ имеет давнюю историю. Живущая здесь Тао Гао уже 39 лет поддерживает местные традиции переработки молока во всевозможные продукты и на протяжении многих лет бесплатно делится секретами своего мастерства с местными жителями. Благодаря ее помощи некоторые люди даже смогли открыть собственные магазины молочных продуктов! Фотографии Синьхуа/Лю Лэй  Шилин-Гол /Внутренняя Монголия/, 19 июля /Синьхуа/ — Производство молочных продуктов в хошуне Шулун-Хух аймака Шилин-Гол /АР Внутренняя Монголия, Северный Китай/ имеет давнюю историю. Живущая здесь Тао Гао уже 39 лет поддерживает местные традиции переработки молока во всевозможные продукты и на протяжении многих лет бесплатно делится секретами своего мастерства с местными жителями. Благодаря ее помощи некоторые люди даже смогли открыть собственные магазины молочных продуктов! Фотографии Синьхуа/Лю Лэй  Шилин-Гол /Внутренняя Монголия/, 19 июля /Синьхуа/ — Производство молочных продуктов в хошуне Шулун-Хух аймака Шилин-Гол /АР Внутренняя Монголия, Северный Китай/ имеет давнюю историю. Живущая здесь Тао Гао уже 39 лет поддерживает местные традиции переработки молока во всевозможные продукты и на протяжении многих лет бесплатно делится секретами своего мастерства с местными жителями. Благодаря ее помощи некоторые люди даже смогли открыть собственные магазины молочных продуктов! Фотографии Синьхуа/Лю Лэй  Шилин-Гол /Внутренняя Монголия/, 19 июля /Синьхуа/ — Производство молочных продуктов в хошуне Шулун-Хух аймака Шилин-Гол /АР Внутренняя Монголия, Северный Китай/ имеет давнюю историю. Живущая здесь Тао Гао уже 39 лет поддерживает местные традиции переработки молока во всевозможные продукты и на протяжении многих лет бесплатно делится секретами своего мастерства с местными жителями. Благодаря ее помощи некоторые люди даже смогли открыть собственные магазины молочных продуктов! Фотографии Синьхуа/Лю Лэй  Шилин-Гол /Внутренняя Монголия/, 19 июля /Синьхуа/ — Производство молочных продуктов в хошуне Шулун-Хух аймака Шилин-Гол /АР Внутренняя Монголия, Северный Китай/ имеет давнюю историю. Живущая здесь Тао Гао уже 39 лет поддерживает местные традиции переработки молока во всевозможные продукты и на протяжении многих лет бесплатно делится секретами своего мастерства с местными жителями. Благодаря ее помощи некоторые люди даже смогли открыть собственные магазины молочных продуктов! Фотографии Синьхуа/Лю Лэй  Шилин-Гол /Внутренняя Монголия/, 19 июля /Синьхуа/ — Производство молочных продуктов в хошуне Шулун-Хух аймака Шилин-Гол /АР Внутренняя Монголия, Северный Китай/ имеет давнюю историю. Живущая здесь Тао Гао уже 39 лет поддерживает местные традиции переработки молока во всевозможные продукты и на протяжении многих лет бесплатно делится секретами своего мастерства с местными жителями. Благодаря ее помощи некоторые люди даже смогли открыть собственные магазины молочных продуктов! Фотографии Синьхуа/Лю Лэй
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