Свадьба Николая Баскова и Виктории Лопыревой под угрозой срыва

Личная жизнь Николая Баскова вновь дала трещину. Певец еще недавно грезил о роскошном свадебном торжестве, но теперь все изменилось.

Еще совсем недавно и Виктория , и Николай с упоением рассказывали о своих отношениях. Вика обещала: непременно выйдет за Баскова, если футболисты сборной России станут чемпионами мира. Неужели проигрыш теперь поставит крест на их отношениях? Басков говорит: над ними сгустились тучи.

— У нас непростые, сложные отношения, — откровенничает певец. — К чему они приведут, не знаю. Может быть — к свадьбе, может быть — к дружеским отношениям. Мы люди эмоциональные, увлекающиеся. Но я благодарен Виктории. Она очень многое изменила в моей жизни: и отношение, и восприятие. Я стал более спортивно смотреть на свою жизнь. Счастлив, что одна из красивейших девушек является частью меня. Но пока о свадьбе речи не идет.

Сам певец не скрывает: неустроенная личная жизнь не дает ему покоя. Тем более что перед глазами — яркий пример родителей, которые живут в счастливом браке уже более сорока лет.

— Семейная жизнь — мой главный провал, — сетует певец. — Я очень хочу быть счастливым человеком, но у меня не получается. Быть может, из-за моей большой любви к себе. Пока по жизни у меня есть еще мостик, но он шатается!

— Я встречал на тусовках ребят, которые были в «Голосе», но не смогли реализоваться и состояться, — вздыхает певец. — Состояние, когда чувствуешь кураж, что тебя любят, а потом раз — и забывают, страшно переживать творческому человеку.

Басков не надеется, что его религиозные песни станут хитами. Публика привыкла слушать несколько другое: им подавай Шнура.

— Я люблю группу «Ленинград», мы часто работаем на заказных концертах, — говорит Николай. — Две-три песни я могу послушать, но потом нужно находиться в алкогольном угаре. Становится грязно, неудобно. Получается, что творчество бьет в низменное и перестает воспевать главное.

Сам Николай пытается приобщить зрителей к высокому. Певец признался: вскоре поклонникам он сделает сюрприз. «Натуральный блондин» решил предстать в новом амплуа — выпустит альбом духовных песен. Как оказалось, к теме религии Басков обратился не случайно.

— Мы, артисты, поем про счастливую любовь и несчастную, я много спел смешных песен, популярных, — говорит артист. — Тема духовности захватила меня в тот момент, когда я оказался на операционном столе. Это все случилось внезапно, я потерял сознание. После этого произошел перелом, я стал интересоваться историей, религиями. Когда нам плохо, мы все обращаемся к Богу, хотим сделать так, чтобы нас любили. Я записал альбом «Верую», там будет семнадцать песен на духовную тему, совершенно не эстрадная программа!

Впрочем, Николай Басков открыто признается: все смертные грехи ему присущи. Он даже подумывал об убийстве! Как оказалось, это происходило в самые тяжелые периоды его жизни.

— Были моменты, когда меня так предавали, что в голове рисовались сцены: «Вот бы убить его!» — заявил певец.

Пока же Басков активно отдыхает — например недавно он был замечен в компании Аллы Пугачевой

— С Аллой Борисовной мы встретились на Сардинии, — говорит Николай. — Она спросила меня: «Что там в шоубизнесе происходит?» Я ответил, что не интересуюсь. «Вот и я тоже в последнее время не интересуюсь. Готовлюсь к юбилею!» Я давно уже не видел певицу такой умиротворенной, счастливой.