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Ляйсан Утяшева, Пелагея, Влад Топалов и Регина Тодоренко на коктейле Glamour. Начало.
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Ляйсан Утяшева, Пелагея, Влад Топалов и Регина Тодоренко на коктейле Glamour. Начало. 

Peopletalk 43 минуты назад
Фото: Peopletalk
Кто: Ляйсан Утяшева, Пелагея, Айза Анохина, Надежда Сысоева, Влад Топалов и Регина Тодоренко, Мот и Мария Мельникова, Маргарита Мамун, Виктория Дайнеко, Мария Погребняк, Екатерина Одинцова и Дина Немцова, Марина Ким, Ханна, Сабина Ахмедова, Terry, Дени Мьюз и многие другие.
Что: Коктейль Glamour. Начало.
Где: Универмаг «Цветной», Москва.
Когда: 19.07.2018.
Люди говорят: Звезды собрались на 7-м этаже универмага «Цветной», чтобы узнать номинантов премии «Glamour. Женщина года». Их объявили главный редактор издания Иляна Эрднеева и Регина Тодоренко. Кстати, сама Р Регина тоже оказалось номинанткой. Она и ее возлюбленный Влад Топалов не только впервые вышли в свет, как пара, но и попали в номинацию «Пара года». Посоревноваться им придется с Анастасией Решетовой и Тимати, Кети Топурией и Гуфом, Оксаной Лаврентьевой и Александром Цыпкиным, Актрисой года могут стать Ирина Старшенбаум, Аглая Тарасова, Таисия Вилкова, Юлия Хлынина и Александра Бортич, а за звание певицы года поборются Ани Лорак, Елена Темникова, Ханна, Полина Гагарина и Монеточка. Кто же из них станет «Женщиной года» узнаем 13 ноября.
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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/lyajsan-utyasheva-pelageya-vlad-topalov-i-regina-todorenko-na-koktejle-glamour-nachalo/
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