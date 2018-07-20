Ким Кардашьян нашла необычное применение своим ягодицам

Американская модель Ким Кардашьян опубликовала на своей странице в Instagram довольно необычное и в то же время странное фото, на котором она позирует в купальнике, а на ягодице в этот момент находится нечто похожее на игрушку йо-йо.

Кое-кто из пользователей тут же высказал предположение, что таким образом Кардашьян хотела показать — ее пятую точку вполне можно использовать вместо стола. Впрочем, большинство почитателей прелестей модели обошлись хвалебными отзывами в адрес девушки и пожелали всяческих успехов в будущем, не забыв попросить публиковать подобные фото как можно чаще.

Ранее Пятый канал рассказывал, как Кардашьян вместе с подругами позанималась фитнесом на берегу океана. И будто специально для папарацци — в самых горячих позах.