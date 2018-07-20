Фотошоп или пластика? Ратаковски похвасталась огромной попой 

Теперь она может поспорить и с Квитко, и с Кардашьян.
Фигура Эмили Ратаковски — предмет зависти многих девушек. Недаром именно благодаря своему телу она и стала популярной моделью. При этом огромными объемами она никогда похвастаться не могла: у девушки просто точеная пропорциональная фигурка. Но на последнем фото Эмили похвасталась ягодицами, которые, кажется, увеличились в два раза.
Поклонники, конечно, пришли в восторг, и начали гадать, в чем же причина таких перемен. Одни решили, что во всем виновато платье и ракурс, другие подумали, что Ратаковски наконец-то решилась на глютеопластику (увеличение ягодиц с помощью пластической хирургии). А некоторые предположили, что Эмили просто воспользовалась фоторедакторами и немного переборщила с этим.
Попа у Ратаковски, конечно, красивая, но не такая уж большая
А вот так ее готовят к модным съемкам
Иногда кажется, что фигура у Ратаковски — просто пластилиновая, и она может изменять свои параметры как захочет. Ведь совсем недавно подписчики не на шутку удивились то появляющемуся, то исчезающему бюсту звезды. Сама она не раз хвасталась, что ее параметры близки к идеальным: объем груди составляет 90 см. Но иногда, глядя на ее горячие снимки, кажется, что эта цифра гораздо больше. А порой, наоборот, думается, что ее размер практически стремится к нулю.
А теперь еще появилась интрига и с попой модели, которую она — каким бы то ни было образом — захотела увеличить. И мы ее понимаем! Мода на большую попу появилась более 5 лет назад и до сих пор является настоящим трендом. Спасибо Ким Кардашьян, которая не постеснялась своих форм и сделала их чуть ли не эталоном женственности. Именно после нее фитнес-клубы стали продвигать в массы тренировки, которые помогут накачать ягодицы, а у пластических хирургов возрос спрос на имплантаты для ягодиц.
Однако есть знаменитости, которых природа одарила идеальными ягодицами. Wday.ru предлагает на них полюбоваться.
Звезды с большими ягодицами
Дженнифер Лопес
Ким Кардашьян
Ким Кардашьян
Эшли Грэм
Эшли Грэм
Бейонсе
Бейонсе
Кристина Агилера
Серена Уильямс
Искра Лоуренс
Искра Лоуренс
Тайра Бэнкс
Тайра Бэнкс
Эмили Ратаковски призналась в любви своей груди
Названа самая популярная поза звезд в Instagram
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