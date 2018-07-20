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Фотошоп или пластика? Ратаковски похвасталась огромной попой
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Фотошоп или пластика? Ратаковски похвасталась огромной попой 

WDay.ru 36 минут назад
Фото: WDay.ru
Теперь она может поспорить и с Квитко, и с Кардашьян.
Фигура Эмили Ратаковски — предмет зависти многих девушек. Недаром именно благодаря своему телу она и стала популярной моделью. При этом огромными объемами она никогда похвастаться не могла: у девушки просто точеная пропорциональная фигурка. Но на последнем фото Эмили похвасталась ягодицами, которые, кажется, увеличились в два раза.
Поклонники, конечно, пришли в восторг, и начали гадать, в чем же причина таких перемен. Одни решили, что во всем виновато платье и ракурс, другие подумали, что Ратаковски наконец-то решилась на глютеопластику (увеличение ягодиц с помощью пластической хирургии). А некоторые предположили, что Эмили просто воспользовалась фоторедакторами и немного переборщила с этим.
Попа у Ратаковски, конечно, красивая, но не такая уж большая
А вот так ее готовят к модным съемкам
Иногда кажется, что фигура у Ратаковски — просто пластилиновая, и она может изменять свои параметры как захочет. Ведь совсем недавно подписчики не на шутку удивились то появляющемуся, то исчезающему бюсту звезды. Сама она не раз хвасталась, что ее параметры близки к идеальным: объем груди составляет 90 см. Но иногда, глядя на ее горячие снимки, кажется, что эта цифра гораздо больше. А порой, наоборот, думается, что ее размер практически стремится к нулю.
А теперь еще появилась интрига и с попой модели, которую она — каким бы то ни было образом — захотела увеличить. И мы ее понимаем! Мода на большую попу появилась более 5 лет назад и до сих пор является настоящим трендом. Спасибо Ким Кардашьян, которая не постеснялась своих форм и сделала их чуть ли не эталоном женственности. Именно после нее фитнес-клубы стали продвигать в массы тренировки, которые помогут накачать ягодицы, а у пластических хирургов возрос спрос на имплантаты для ягодиц.
Однако есть знаменитости, которых природа одарила идеальными ягодицами. Wday.ru предлагает на них полюбоваться.
Звезды с большими ягодицами
Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес
Ким Кардашьян
Ким Кардашьян
Эшли Грэм
Эшли Грэм
Бейонсе
Бейонсе
Кристина Агилера
Кристина Агилера
Серена Уильямс
Серена Уильямс
Искра Лоуренс
Искра Лоуренс
Тайра Бэнкс
Тайра Бэнкс
Эмили Ратаковски призналась в любви своей груди
Названа самая популярная поза звезд в Instagram
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