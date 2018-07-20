Разведенный мужчина: инструкция по применению

Чем опасен разведенный мужчина

Дети в предыдущих браках — это совсем отдельная тема, даже не будем ее тут обсуждать. Чисто «материальные» опасности очевидны уже на момент знакомства: треть дохода вашего мужчины будет уходить в другую семью, а выходные он будет проводить не с вами. Это пугает. Но эти сюжеты очевидны — а потому их можно обсудить в паре и либо принять, либо решительно от них отказаться.

Но, даже если с детьми в прошлом браке вы готовы мириться или если у вашего разведенного возлюбленного нет детей, ваши отношения все равно находятся в зоне риска.

Вопреки распространенным представлениям, мужчины тяжелее переживают развод, чем женщины. Женщина сбрасывает накопившиеся эмоции во внешний мир: плачет, кричит, рассказывает о своей беде подругам и психологам — и ей становится легче. А мужчина в своих переживаниях «варится» постоянно, он в них буквально консервируется. То есть если разведенная женщина производит впечатление успокоенной и благополучной, то, скорее всего, так оно и есть. Если разведенный мужчина выглядит спокойным и довольным, то это, вполне вероятно, маска. Для мужчины его внутренний мир — это определенная четкая структура. Если он женат, то семья, жена и дети — фундамент, опираясь на который он старается достичь определенных высот в социальной иерархии. Он потратил сколько-то лет и сил на выстраивание этого фундамента — и вдруг все рухнуло! Человек утратил системность — и это ввергает его в глубочайшую депрессию. Она, кстати, может быть внешне незаметна. Может восприниматься как загадочность, брутальность, аристократическая сдержанность — девушки вообще склонны романтизировать! Беда в том, что самым частым психосоматозом такой депрессии становится эректильная дисфункция (проще говоря — импотенция). Вы будете месяцами гулять, вести душещипательные беседы ночью по телефону, лайкать друг друга в соцсетях и даже ужинать в дорогих ресторанах, но… Секса нет! Можете принимать такое поведение за благородство, убеждая себя, что ваш возлюбленный «просто очень нежен и не стремится форсировать отношения». А между тем его проблемы продолжают усугубляться.

О чем спросить разведенного мужчину?

На консультациях от разведенных мужчин я чаще всего слышу запрос: «Хочу заново научиться общаться с женщинами». Казалось бы, странно: он же долго жил с женщиной. Возможно, даже изменял ей с другими — и вдруг не знает, о чем с девушкой говорить. На самом деле все логично: даже если он изменял, его жизнь долгое время была связана только с одной постоянной партнершей. Она для него была образом женщины вообще — и он смутно помнит, как и о чем можно говорить с теми, что не воплощает этот образ. Воспользуйтесь моментом и возьмите на себя инициативу в разговоре. Он будет отвечать — просто потому, что надо же о чем-то говорить, а придумать тему самостоятельно он пока не в состоянии. Вам надо прояснить всего три вопроса:

Есть ли в прежнем браке дети Кто был инициатором развода Как давно он развелся

Ответы помогут вам понять, как вести себя дальше, куда выруливать и нужно ли вам это вообще. Ну, с детьми понятно. Разберемся с инициативой и сроком давности.

Кто был инициатором развода?

Вопрос об инициаторах развода не из разряда праздных. И надо понимать, что не всякий мужчина отвечает на него честно: одни боятся признать, что их бросили — в этом раскладе они самим себе кажутся слабыми, а это же для «настоящего мужчины» стыд и позор. Другие напротив, любят представить себя жертвой и выстроить новые отношения на основе жалости (я уже говорила, разведенный мужчина почти всегда испытывает трудности в общении — и потому зачастую прибегает к тривиальным пикаперским схемам). Возможно, к этой теме придется вернуться неоднократно, подкатывая с разных сторон: «Мне так трудно представить, что может подвигнуть людей к разрыву через столько лет совместной жизни»… «Ты легко согласился на развод?»… «Неужели жена так просто тебя отпустила?»…

Если инициатором развода был мужчина, то, по крайней мере, можно не опасаться, что он все еще любит жену и будет пытаться ее вернуть. Вряд ли у него остались к ней теплые чувства: чтобы мужчина решился разрушить отношения, в которые много вложено, ему действительно должно все опостылеть. Хотя он может с уважением отзываться о бывшей — это говорит о его хорошем воспитании, не более. «Мужская инициатива» в разводе — один из маркеров перспективных новых отношений. Но существуют скрытые риски: есть категория мужчин, которые легко разрывают отношения именно потому, что ничего в них не вкладывали: бросил жену при первых трудностях, бросит и вас, когда отношения перестанут приносить сплошное удовольствие.

Если инициатором развода была бывшая жена, то, не исключено, ваш мужчина все еще испытывает чувства к ней. И новые отношения начинает ради того, чтобы забыть бывшую. Многочисленные истории о том, как некий негодяй три года морочил голову одной, а потом за три месяца решился и женился на другой — в основном про разведенных мужчин. Первые послеразводные отношения ему требовались, как психотерапия: чтобы показать бывшей, что он пользуется спросом, чтобы почувствовать себя любимым и нужным, чтобы восстановить самооценку… И вот, когда эти вопросы решены, можно по-настоящему влюбляться и заводить новые отношения — с женщиной, которая не видела его несчастным и брошенным.

На что влияют сроки?

Из сказанного понятно, что, если мужчина развелся только что (меньше полугода назад) и не по своей инициативе, то он слегка в истерике и, сам того не сознавая, ищет «замещающую жену». В этом нет ничего страшного, если вы тоже не нацелены на длительные серьезные отношения. А вот если вы строите планы, то потом может быть больно.

Если он развелся очень давно (более 5 лет назад) и трагично, то велика вероятность всех тех проблем, которые описаны в первой части статьи — от психосоматической импотенции до инфаркта. Мужчина «привык быть один», боится повторения боли — и, если все эти 5 лет он не ходил к психотерапевту и не влюблялся, то на выведение его из депрессии можно потратить всю оставшуюся жизнь. Однако, если после развода у него уже были другие отношения, то вполне вероятно, вы и есть та самая любовь, до которой он наконец дозрел.

Есть, однако, нюанс: если его первый брак начался и закончился в возрасте от 18 до 21 года, то можете считать, что ничего и не было. Ранние браки в большинстве случаев — это легализация секса, тест на способность к семейной жизни. Как правило, в этом возрасте не нажито еще ни имущества, которое трудно поддается разделу, ни привычек, которые тяжело менять — так что и развод не оставляет серьезных рубцов на сердце. По сути, вы имеете дело не с разведенным, а просто со свободным мужчиной.

Еще одна крайность эпохи серийной полигамии: мужчине меньше 40 лет, развелся он, допустим, год назад (хороший срок!), но это был его пятый развод… Может, у него привычка такая — жениться? Не самая, впрочем, дурная привычка.

Как не стать «замещающей женой»?

Вполне возможно, вам и самой нужен мужчина «на время» — для решения сиюминутных психологических, социальных или сексуальных проблем — тогда вам все равно, как ваш новый любовник видит вашу роль. Но чаще, начиная роман с разведенным мужчиной, мы все же строим планы и собираемся жить долго и счастливо. Вот эта сверхзадача и заставляет женщин совершать роковую ошибку. Не надо брать на себя функции спасателя! «Он в браке был несчастлив. Я его сделаю счастливым». «Его бывшая не умела готовить. Я приманю его пирогами». «Его бывшая строила карьеру, забывая о семье. Я готова посвятить себя мужу и детям». «Его бывшая много тратила на наряды. Ябуду скромной». Парадокс, но, пытаясь стать антиподом его бывшей жены, вы превращаетесь в «заместителя».

Если мужчина выбрал себе в жены карьеристку, не умеющую готовить, значит, его определенно привлекали не домоседки и домохозяйки. Статистика показывает, что первое время разведенных мужчин действительно притягивают женщины, которые являются полной противоположностью бывшей — таким образом они «клин клином выбивают». Но женятся в конце концов на тех, кто похож на их бывших жен по типажу.

Вот почему не надо выяснять, «что не так было с бывшей». Это не важно. И даже лучше не знать — чтобы не было искушения соответствовать или противопоставлять. Если уж вы, зная, что мужчина разведен, решились строить с ним отношения, просто начинайте их с чистого листа — и позиционируйте себя, как себя, не пытайтесь вникать в проблемы прошлого брака. И не позволяйте втягивать себя в разговоры о бывшей жене: в конце концов, для этого есть психоаналитики.