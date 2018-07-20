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Валентина Рубцова о своем бюсте: «В моем окружении человека ценят не за это»
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Валентина Рубцова о своем бюсте: «В моем окружении человека ценят не за это» 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Актриса популярного сериала «СашаТаня» Валентина Рубцова своей открытостью, простотой и естественной красотой вызывает симпатию у большинства телезрителей. В то же время не обходится и без нападок со стороны невежливых людей, обсуждающих её внешние данные, и иногда артистке приходится отвечать на них.
Одни восхищаются фигурой Валентины, её растяжкой и рвением к спорту, другие же не видят плюсов в активных тренировках актрисы и только критикуют её формы. Особенно часто обсуждают её маленький бюст, ведь в мире селебрити уже и не принято иметь природную красоту: публика не может принять отклоняющиеся от привычных стандартов внешние данные и начинает язвить. Впрочем, народу сложно угодить, ведь и обладательницы пышной груди тоже подвергаются негативу.
«В моем окружении человека ценят не за это», — заверила Рубцова в своем микроблоге, ответив одному из прокомментировавших размер её груди. Фотографии в купальнике женщина публикует довольно часто, так как увлекается сёрфингом, а поэтому вынуждена читать не только похвалу. Однако стоит отметить, что это совсем не задевает её, а только закаляет. «Вы такая мудрая! Не лезете в спор, не конфликтуете!» «Это очень похвально, Валя, не слушайте плохих людей!» «Хорошая у вас грудь! Лучше силиконовой!» «Ну и выдержка у вас! Завидую!»
Валентина считает себя настоящим интровертам и не любит светские мероприятия, которые в силу профессии так или иначе ей приходится посещать. Женщина предпочитает проводить время в уютной домашней обстановке со своей семьей.
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