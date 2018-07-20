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Мужчина откопал в саду тайную комнату и озадачил пользователей сети
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Мужчина откопал в саду тайную комнату и озадачил пользователей сети 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Британец под ником rhyscarter6 заметил на садовом участке небольшое отверстие в земле, раскопал его и обнаружил подземную комнату. Предназначение таинственного помещения он решил узнать у пользователей Imgur.
По его словам, найденная комната уходит вниз почти на два метра, а ее ширина составляет примерно 120 сантиметров. Построенный в 1888 году дом, который находится на этом же участке, располагается в небольшом графстве Суффолк на востоке Англии.
Парень решил обследовать найденное помещение и полез вниз. Там он обнаружил большой каменный затвор с железным кольцом, а также маленькую металлическую пуговицу. У основания камеры кирпичная кладка была гораздо грязнее, чем наверху.
За сутки пост собрал более 150 тысяч просмотров, а пользователи сети быстро определили, что именно обнаружил любопытный мужчина. По их мнению, британец нашел древний отстойник. «Ты откопал туалет 100-летней давности», — написали в комментариях.
Другие предупредили исследователя, что тот мог подцепить очень серьезное заболевание. «Как правило, вы должны знать, куда лезете. Бубонная чума все еще может быть выкопана в некоторых частях Англии и Европы. Мойте руки», — предупредил эксперт.
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