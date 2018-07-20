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Назван лучший шашлык
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Назван лучший шашлык 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Роскачество провело исследование маринованного свиного шашлыка. Копия результатов есть в распоряжении «Ленты.ру».
В рамках исследования эксперты изучили шашлык 24 самых популярных марок из Москвы, Мордовии, Ставропольского края, Белгородской, Вологодской, Кировской, Курской, Московской, Псковской, Смоленской и Тамбовской областей. Мясо оценивали по 57 параметрам качества и безопасности, в том числе по зараженности бактериями, наличию антибиотиков и влагоудерживающих фосфатов. Также эксперты учитывали количество, свежесть и долю мяса и маринада в готовом шашлыке.
По итогам исследования лучшими были признаны марки «ЖАР МЯСО», «Мираторг», «Ремит» и «Останкино». По мнению экспертов, они могут претендовать на государственный знак качества. «В частности, данные марки шашлыка сделаны из мяса высокого качества, в них нет даже остаточных следов антибиотиков, а также консервантов — бензойной и сорбиновой кислот — и фиксаторов окраски, усилителей вкуса и аромата, а также загустителей», — говорится в исследовании.
Некоторые участники исследования допустили серьезные нарушения. Так, в шашлыке марок «Велком», «МясновЪ», «Рамфуд», «Слово мясника» и «Черкизово» были обнаружены бактерии кишечной палочки, в мясе под брендами «ДмитроГорский продукт» и «Малаховский» нашлись листерии, а в продукции под марками «Атяшево», «Ближние горки», «Каждый день», «Карусель», «МясновЪ» и «Твой дом» было зафиксировано превышение нормы по общему количеству бактерий. Наконец, в шашлыке «Твой дом», «Каждый день» и «Рамфуд» проверяющие нашли слишком много антибиотиков. При этом в 18 образцах их не было вовсе.
«На цену при выборе шашлыка тоже лучше не ориентироваться. Один из лидеров рейтинга — шашлык Globus, получивший в ходе исследования 4,95 балла из 5, был самым дешевым. А самый дорогой «ФРЭШ» оказался лишь в середине рейтинга», — говорится в исследовании.
Это вторая проверка шашлыка экспертами Роскачества за последние месяцы. В конце апреля специалисты не обнаружили ни одного «идеального образца» из-за использованного производителями несвежего мяса.
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Женский форум  Ещё 32 источника 
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