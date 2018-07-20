Лилия Галимова о скандальных футболках: «Это урок для всех нас»

Официальный представитель Казанского кремля Лилия Галимова прокомментировала ситуацию со скандальными футболками «Святой».

«У нас свободный рынок, как мы можем комментировать то, что какие-то предприниматели принимают какое-то решение? Вообще сама ситуация и тот ажиотаж, который она вызвала, стала для всех для нас уроком. Каждый для себя какие-то выводы сделал. Комментировать деятельность предпринимателей будет не совсем корректно», — заявила она на брифинге.

Галимовой также задали вопрос: «Надели бы вы такую футболку?». Представитель Кремля ответила, что она консервативна и футболки не носит.

Напомним, пользователи соцсетей обвинили дизайнеров «Святой» в разжигании межнациональной розни. На футболках бренда были флаги России и Татарстана с надписями «марҗа» (по мнению некоторых, оскорбление по отношению к русской женщине) и «марҗа түгел» («не маржа»). После резонанса футболки сняли с продажи, а прокуратура начала проверку. Толковые словари говорят, что «марҗа» — не оскорбление.

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