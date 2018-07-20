Ещё
«Отдать за это жизнь». Как становятся Героями России
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Отдать за это жизнь». Как становятся Героями России 

АиФ Урал 40 минут назад
Фото: АиФ Урал
Когда в 2013 году он увольнялся в запас, его выслуга в Вооружённых силах РФ превышала возраст на 10 лет. Сегодня в гостях у «АиФ-Урал» Герой России, директор Регионального центра патриотического воспитания Игорь Родобольский.
Лётчик-снайпер
Алексей Смирнов, «АиФ-Урал»: Игорь Олегович, у вас квалификация лётчик-снайпер. Метко стреляете?
Игорь Родобольский: Ну нет, дело здесь не в меткости, а в уровне подготовки лётного состава. Есть такое понятие, как квалификационная категория. Когда лейтенант из училища прибывает в военную часть, у него нет никакого класса. Потом, после определённой подготовки, ему присваивают третий, затем — второй класс. Первый класс — это когда лётчик полностью готов к ведению боевых действий, днём и ночью, в сложных метеорологических условиях. Лётчик-снайпер — высшая категория.
— Вы автор ряда тактических приёмов по боевому применению вертолётов в горной местности…
— Да, некоторым из них я в своё время обучал ребят. Они отблагодарили меня тем, что остались живы. Ведь на войне я был в переделках, которых они не знали. Представьте ситуацию: вершина горы, идёт бой, и я должен эвакуировать наших солдат и офицеров. Если я буду заходить на посадку сверху — меня, скорее всего, собьют. А если снизу — враги меня не увидят. Я заберу ребят и уйду незаметно.
— За время боевых действий вы эвакуировали с поля боя свыше 500 раненых солдат и офицеров. С кем-то из них общались?
— Ребят, которых я доставал порою из настоящего ада, когда они были обречены, было много. Но некоторые даже не отражали, что их спас именно я. Представьте, идёт бой, они забегают, заносят «двухсотых», а я-то в это время сижу в кабине, меня никто не видит. Но первое время после окончания боёв, конечно, приходили звонки, СМС с благодарностями.
Счастливое число
— В советское время военнослужащих воспитывали в духе атеизма. Сегодня вы верите в Бога?
— Мне неоднократно говорили, что на войне кто-то наверху меня оберегал, хотя я не верю в это. В небе я всегда надеялся исключительно на себя. И не только в небе. Прибыв в воинскую часть в Венгрии, я совершенствовался, по сути, самостоятельно. Видел работу опытных пилотов, наблюдал, как они летают. У меня был командир экипажа первого класса, я был при нём штурманом. Я говорил ему: «Сергей Николаевич, отдохни», забирал у него управление и летал сам. Так и научился. Не знаю, крестили меня родители или нет, но крестик ношу. На всякий случай. (Смеётся.)
А ещё я заметил, что все серьёзные моменты в моей жизни связаны с числом 13. Первой машиной был вертолёт с бортовым номером 13. Боевые операции часто назначались и проходили 13-го числа. Как-то так получилось, что это число стало для меня счастливым, мне с ним везло. Почему — не знаю.
— Как вы оказались в Екатеринбурге?
— После того, как Владимир Путин вручил мне звезду Героя, меня отправили на повышение — начальником отдела боевой подготовки в 5-ю армию ВВС и ПВО Приволжско-Уральского военного округа. Это было в 2004 году. Екатеринбург мне понравился с самого начала, да ещё и с тех пор многое изменилось в лучшую сторону. Некоторое время, после Северного Кавказа, казалось, что на Урале очень холодно, но потом привык. По моим наблюдениям, большие перемены в городе произошли накануне чемпионата мира по футболу. Вообще, мне кажется, что во многих отношениях Екатеринбург лучше Москвы. Я много раз бывал в столице России, но наш город мне нравится больше.
— Из всех мест службы где вам понравилось больше всего?
— Где лучше — сказать сложно, но спокойнее всего было в Венгрии: до того, как убыл в Афганистан. Это был 1983 год. Я уже был женат, училище окончил с отличием, поэтому у меня был выбор. Служить в Венгрии было престижно. Когда в СССР джинсы стоили 200 рублей, не было жвачек и прочей ерунды, там всё это было. Но дело, конечно, не в джинсах. Именно в Венгрии я сформировался как лётчик.
— Процесс развала Советского Союза восприняли болезненно?
— Очень, как и большинство офицеров Советской армии. Никто не знал, что будет дальше, что будет со страной. Военным в те годы было особенно тяжело. Нам месяцами не платили зарплату. Но сегодня я не переживаю за Россию и уверен: если начнётся какая-то заваруха, победа будет за нами.
— Слышал, что в юности вы увлекались музыкой…
— Было и такое. В училище мы создали группу, репетировали в свободное от учёбы время. Определённого названия у неё не было. Я неплохо, как мне кажется, играл на гитаре. Примерно половину нашего репертуара в те годы составляли песни «Машины времени», четвёртую часть — хиты группы «Deep Purple». Пели на английском, хоть зачастую и не понимали смысла песен. Но было очень здорово. Мы были популярны, играли на танцах, все ходили на наши дискотеки.
Начинали с нуля
— Вы уже пятый год возглавляете Региональный центр патриотического воспитания. Не скучно? В небо не тянет?
— Сейчас уже нет. Первое время, когда уволился в запас, была какая-то ностальгия, всё время чего-то не хватало. Но потом понял: всё, хватит, навоевался. Я отдыхал, ездил на машине в отпуск. Потом зампредседателя правительства Свердловской области Владимир Иванович Романов предложил мне создать и возглавить центр патриотического воспитания. Начинали фактически с нуля. Первое время было тяжело, у нас даже не было своего помещения. Но потом мы поднялись, развились. Хотя, если честно, немного устал. Некоторые наши чиновники не понимают, что нужно делать с молодёжью, чтобы юноши были хотя бы нормальными. Ведь что такое патриотизм? Это когда ты сам для себя понимаешь, что ты любишь свою страну, свой край, хутор, тех, кто тебя окружает. И чтобы ты мог всё это защитить, если понадобится. В крайнем случае — отдать за это жизнь.
И ещё, знаете, бывает немного обидно, что мы чествуем погибших героев, но часто не замечаем тех, кто жив и находится с нами рядом. Погибшим устанавливают доски почёта на школах, их именами называют улицы. Но хорошо бы заботиться и о живых героях.
— В России завершились матчи ЧМ-2018. Сами болели?
— Обязательно! Смотрел все матчи — и не только с участием нашей сборной. Это очень здорово, что чемпионат прошёл именно у нас, в том числе — в Екатеринбурге. Уровень нашего футбола очень поднялся. Кроме того, это событие очень сплотило россиян.
— В последние годы молодёжь стала меньше косить от армии? Почему? Уменьшился срок службы?
— Думаю, дело не в сроке. Поднялся престиж воинской службы, за что нужно сказать спасибо президенту России. Конечно, свою роль сыграло присоединение Крыма и боевые действия в Сирии. Считаю, что в Сирии мы проявили себя достойно. Там очень серьёзная обстановка, но мы, в отличие от Афганистана и Чечни, обошлись минимальными потерями.
Когда человек оканчивает вуз или техникум, устраивается на работу, там всё чаще обращают внимание — служил ли он в армии. Многие после того, как отслужат в Вооружённых силах по призыву, заключают контракт. Потому что это гарантированная зарплата, это жильё, это социальное обеспечение. Но моё мнение таково, что одного года службы по призыву маловато. Полтора было бы в самый раз.
— Люди, читая вашу биографию или интервью, задаются вопросом: почему про вас до сих пор не сняли фильм? Если кто-то возьмётся — пойдёте консультантом?
— Ну, фильм — это, конечно, слишком. (Смеётся.) Но если нужно — можно попробовать.
АиФ Урал: последние новости
Романовы, джаз и гонка героев. Как провести в Екатеринбурге 20-22 июля? Огромное небо одно на двоих. На Урале девушка с ДЦП прыгнула с парашютом СКР в очередной раз признал останки Романовых
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как собственный дом вас убивает
Как живут вдовы знаменитостей
Полных женщин перестанут считать полными1
Что делают мамы, пока дети в школе: откровенные истории4
Судзиловская показала фото в откровенном бикини14
Новости партнеров
Видео
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
02:08
Плоский животик: ваши мышцы будут гореть
Красота
00:59
Бузова страдает от ночных кошмаров
Звёзды
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
00:34
«В мраморе жить будете?»: Бородина показала ремонт
Звёзды
06:22
Наглые вопросы, заданные звездам
Звёзды
05:07
Занятные новости о женском теле
Здоровье
11:32
Как живут вдовы знаменитостей
Звёзды
04:41
Факты о парфюмерии, о которых вы не слышали
Красота
01:00
Виктория Дайнеко продемонстрировала фото в ванне
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение