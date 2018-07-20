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Редкий кадр! Эмили Ратажковски не стесняется своих чувств на прогулке с мужем
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Редкий кадр! Эмили Ратажковски не стесняется своих чувств на прогулке с мужем 

WMJ.ru 28 минут назад
Фото: WMJ.ru
27-летняя Эмили Ратажковски показала редкий кадр с 31-летним мужем Себастьяном Беар-МакКлардом.
Свою личную жизнь Эмили хранит под секретом от всех посторонних, поэтому недавняя тайная свадьба с актером и продюсером Беаром МакКлардом стала большой неожиданностью для поклонников, ведь на протяжении нескольких лет она встречалась с Джеффом Магидом.
Но несмотря на все слухи, у супругов все хорошо. Ратажковски опубликовала в своем Instagram редкий, но трогательный кадр с возлюбленным. Молодые люди, не скрывая чувств, обнимаются посреди улицы и нежно смотрят друг на друга.
«Любовь в воздухе», «Прекрасный кадр», «Идиллия», «Ну наконец-то вместе», «Красавчики», — радуются за Эмили и Беара фолловеры.
А как тебе пара?
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Фото:Instagram
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