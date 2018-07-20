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В Тюмени пройдет выставка-ярмарка «Дачное подворье»
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В Тюмени пройдет выставка-ярмарка «Дачное подворье» 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
В Тюмени в рамках фестиваля «Тюменская осень» состоится выставка-ярмарка «Дачное подворье».
На выставке-ярмарке участники смогут представить собственную продукцию, выращенную на даче или огороде. Например, цветы, овощи, фрукты, ягоды, а также продукцию пасек.
Кроме того, для участников организаторы придумали конкурс, который пройдет по нескольким номинациям: «Урожайная фантазия», «Оригинальные штучки», «Чудо-пчеловод» и «Очарование цветов».
Как сообщают организаторы мероприятия, участникам «Дачного подворья» гарантировано хорошее настроение, поощрительные призы, обмен садоводческим опытом и фирменными рецептами.
Подать заявку на участие можно будет до 15 августа. Заявки принимаются в Центре обеспечения мер социальной поддержки, либо по электронной почте — dachatyumen@mail.ru.
Использовано фото с сайта: amorq.com.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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