В Тюмени пройдет выставка-ярмарка «Дачное подворье»

В Тюмени в рамках фестиваля «Тюменская осень» состоится выставка-ярмарка «Дачное подворье».

На выставке-ярмарке участники смогут представить собственную продукцию, выращенную на даче или огороде. Например, цветы, овощи, фрукты, ягоды, а также продукцию пасек.

Кроме того, для участников организаторы придумали конкурс, который пройдет по нескольким номинациям: «Урожайная фантазия», «Оригинальные штучки», «Чудо-пчеловод» и «Очарование цветов».

Как сообщают организаторы мероприятия, участникам «Дачного подворья» гарантировано хорошее настроение, поощрительные призы, обмен садоводческим опытом и фирменными рецептами.

Подать заявку на участие можно будет до 15 августа. Заявки принимаются в Центре обеспечения мер социальной поддержки, либо по электронной почте — dachatyumen@mail.ru.

Использовано фото с сайта: amorq.com.