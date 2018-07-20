Как обустроить жизнь и не сойти с ума

«Что мне делать с моей жизнью?» — спрашивает женщина, возводя глаза к небу. У кого-то такие «разговоры с счастьем» случаются почти каждый день, у кого-то — чуть реже.

Вопросов — легион. Нужно ли делать карьеру, если не хочешь, заводить детей, если не любишь их. А выходить ли замуж? Увеличивать ли грудь, если ты ей довольна, а возлюбленный — нет. А может вообще плюнуть на все и уехать в Таиланд — сдать квартиру и жить на арендную плату с нее. Или найти работу там. Осудят? Да и все равно! Или не все равно?

Россиянка 25 лет и старше раздираема внутренними противоречиями. В ее голове, как в доме Облонских — все смешалось.

Она появилась на свет в Советском Союзе, воспитывалась родителями, рожденными там же, училась в советской школе (такой она оставалась до начала 2000-х), поступила в постсоветский вуз.

После выпуска из альма-матер она, оказалась в жестоком мире капитализма. Без гарантий на трудоустройство, стабильную зарплату и светлое будущее. А тут еще подоспела философия гедонизма — бери от жизни все, наслаждайся, смакуй удовольствия.

Девушка старается соответствовать. Исправно работает, ездит на море, ходит на свидания. Но мама с бабушкой недовольны. Они снисходительно выслушивают рассказы об успехах на работе и резко переводят тему. «В 25 надо родить!», «организм стареет», «после 30 никому будешь не нужна» — названия их любимых «пластинок».

Психологи объясняют — еще 30 лет назад человеческая жизнь для многих была как шкала, с делением на временные отрезки.

До 25 лет следовало выйти замуж, иначе — старая дева, до 26 — стать мамой. Не получилось? В роддоме поставят позорное клеймо «старородящая». Исполнилось 50 лет — добро пожаловать в бабушки. Спицы, кресло-качалка и внуки прилагаются.

— Женщине сегодня сложно совместить установки из прошлого века и реалии современной жизни. Сейчас жизнь предлагает очень жесткие требования к людям — они должны заработать на себя и на свою старость. А когда им говорят: рожай детей, организовывай семью, они говорят — у меня нет денег, если я потеряю работу, то я очень быстро стану бедной. Содержание ребенка — это дорогое удовольствие. Это долгосрочный проект, требующий очень большого количества страховок, — рассуждает врач-психиатр, психотерапевт Алексей Магалиф.

В странах западной Европы и в США другие реалии. В массе своей женщины не стремятся запрыгнуть в уходящий поезд. Они сидят на перроне и ждут другой попутно наслаждаясь жизнью. В России же до сих пор показывают пальцем на бездетную женщину за тридцать.

Эксперты приводят пример, в Англии женщины до 33-35 лет замуж не рвутся, а детей рожают не раньше, чем в 35-36 лет. В России многие девушки уже в 22 года заламывают руки и причитают «я уже старая дева».

— В России же есть социальное давление среды. Сидит мамочка, которая мечтает о внуках, ей наплевать уже становится на дочь, ей нужна новая игрушка, причем она хочет за свою дочь прожить свою жизнь здесь, — иронизирует психотерапевт Александр Дрейзин.

У женщин «третьего возраста» свои стереотипы. Россиянки до сих пор смотрят на европейских бабушек, живущих для себя, как на инопланетян.

— Они вышли на пенсию, они стареют, они начинают на каком-то этапе либо внуками заниматься, либо сидят и ждут смерти. А могли бы… писать мемуары, идти преподавать — за плечами такой жизненный опыт, — рассуждает Александр Дрейзин.

По сравнению с СССР требований к женщине стало еще больше. «Студентка, комсомолка, спортсменка и просто красавица» — это идеал юной особы. Женщине средних лет достаточно было быть просто замужней, матерью и труженицей.

Сейчас же в эпоху Инстаграмма работница и мать должна иметь подтянутую фигуру, идеальную кожу, модно одеваться и умело краситься. Еще, пожалуй, путешествовать несколько раз в год, а то упрекнут, что неинтересно живет.

— Часто любительницы сравнивать свою жизнь с картинками в соцсетях оказываются у меня в кресле с тяжелыми неврозами, зачастую запущенными, — сказал Александр Дрейзин.

По его мнению, стереотипам общества больше подвержены люди тревожные, мнительные с неустойчивой психикой. Среди женщин таких чуть больше. Мужчины чаще довольны своей жизнью и не стремятся соответствовать чужим ожиданиям.

Психологи говорят: нужно нравиться трем людям — самому себе, своему начальнику, и своему возлюбленному. Если все эти три персонажа от вас восторге — нет повода для беспокойства.