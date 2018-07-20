Так будет выглядеть интерьер нового туристического дирижабля класса люкс

В минувшем октябре британская аэрокосмическая компания Hybrid Air Vehicles объявила о планах создания элитной туристрической версии промышленного дирижабля Airlander. Машина получила индекс Airlander-10, она предназначается для долгих неторопливых воздушных вояжей в максимально комфортной для пассажиров обстановке. Как будет выглядеть салон дирижабля, компания показала на последнем авиашоу в Фарнборо.

За планировку салона и интерьера дирижабля отвечала британская компания Design Q. Машина получила пассажирский отсек длиной 46 м, поболее, чем у многих авиалайнеров. Airlander 10 может взять на борт всего 19 пассажиров, зато для всех есть индивидуальные каюты со спальнями и санузлами. Общее пространство разделено на обзорную площадку и палубу с барной стойкой. Почти половина всех стен пассажирской гондолы заменена на панорамные окна для создания впечатляющего вида на местность снизу.

Длительность круиза составит около трех суток на одной заправке. Airlander 10 считается крупнейшим воздушным судном в мире, он оснащен четырьмя дизельными двигателями с турбонаддувом мощностью 325 л.с. (242 кВт). Долгое пребывание в воздухе обеспечивает система камер, наполненных гелием. Полезная нагрузка дирижабля совсем невелика, всего 10 тонн, зато ему не требуется специальных условий для взлета и посадки, что позволит проводить экскурсии по экзотическим местам планеты.

Препятствием к эксплуатации Airlander 10 в интересах богатых людей могут стать вопросы безопасности. В ноябре прошлого года автоматика разрушила корпус, чтобы выпустить газ и приземлить дирижабль, который сорвался с причальной мачты и начал неконтролируемо дрейфовать. Расследование привело к обнаружению недостатков в механизме крепежа дирижабля к мачте — их устранили, но некоторые опасения остались.