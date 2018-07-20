Как чаще всего называют новорожденных на Ставрополье?

Какие имена мальчиков и девочек — самые популярные на Ставрополье, а какие — самые необычные?

«В последние полгода мальчиков чаще всего называли Артёмами, а девочек — Софиями, — рассказали в Управлении ЗАГС по Ставропольскому краю. — Также популярны у жителей края в первом полугодии были имена Александр, Максим, Михаил, Мария, Арина и Виктория».

Несколько родителей дали детям двойные имена: Константин Леонардо, Виталий Эудженио, Артур Эльбрус, Софи Адель, Мария Михаила, Изабелла Грейс.

Некоторые подошли к выбору имени творчески. Мальчиков назвали Альтаир, Щербак, Станимир, Родислав, Ламберд, Светозар и Добрыня.

Девочкам достались такие экзотические имена: Властелина, Забава, Селена, Милолика, Рубина, Хранимира, Марсиана, Юния, Раёна, Хрусталина, Николина, Цветослава, Уранус.