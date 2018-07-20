Эксперты рассказали, как сохранить хорошее зрение

Специалисты Всемирной организации здравоохранения сообщили, что в ближайшие 10 лет более 60 процентов населения России будут иметь те или иные нарушения зрения.

Специалисты-офтальмологи рассказали, как сохранить хорошее зрение.

Главное правило — правильный режим работы и отдыха глаз, а также своевременная диагностика заболеваний на раннем этапе.

Особое внимание этому вопросу следует уделить школьникам.

— Каждый третий ученик оканчивает школу в очках. Около 15 процентов дошкольников в России надевают очки еще до поступления в первый класс, — рассказала врач-офтальмолог Виктория Баласанян в комментарии "МИР 24"

Специалисты отмечают, что взрослый человек может смотреть на экран телевизора или смартфона до 5-6 часов в день, но каждые полтора часа необходимо давать глазам отдых.

В это время хорошо делать гимнастику для глаз — помассировать веки или посмотреть попеременно вправо-влево.

Источник: mir24.tv