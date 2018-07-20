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Эксперты рассказали, как сохранить хорошее зрение
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Эксперты рассказали, как сохранить хорошее зрение 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Специалисты Всемирной организации здравоохранения сообщили, что в ближайшие 10 лет более 60 процентов населения России будут иметь те или иные нарушения зрения.
Специалисты-офтальмологи рассказали, как сохранить хорошее зрение.
Главное правило — правильный режим работы и отдыха глаз, а также своевременная диагностика заболеваний на раннем этапе.
Особое внимание этому вопросу следует уделить школьникам.
— Каждый третий ученик оканчивает школу в очках. Около 15 процентов дошкольников в России надевают очки еще до поступления в первый класс, — рассказала врач-офтальмолог Виктория Баласанян в комментарии "МИР 24".
Специалисты отмечают, что взрослый человек может смотреть на экран телевизора или смартфона до 5-6 часов в день, но каждые полтора часа необходимо давать глазам отдых.
В это время хорошо делать гимнастику для глаз — помассировать веки или посмотреть попеременно вправо-влево.
Источник: mir24.tv
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