Вопрос к офтальмологу: распространенные мифы о здоровье глаз

В ближайшие 10 лет более 60% населения России будут иметь те или иные нарушения зрения. Такой неутешительный прогноз в 2017 году сделали специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В группе максимального риска оказываются люди в возрасте 50 лет и старше, а также дети и подростки до 15 лет. Однако, по мнению тех же экспертов, около 80% случаев нарушения зрения можно предотвратить или вылечить.

Корреспондент «МИР 24» побеседовала со специалистами-офтальмологами, чтобы выяснить, какие факторы провоцируют ухудшение зрения и каким мифам о здоровье глаз верить не стоит.

Польза черники — уловка маркетологов

Одним из самых расхожих мифов относительно здоровья глаз считается польза черники и препаратов на ее основе для предотвращения близорукости.

Средняя стоимость такого витаминного комплекса для здоровья глаз — не менее 500 рублей за 30 таблеток. Однако миф о том, что эта ягода полезна для зрения не более, чем грамотная работа фармацевтических компаний, считает врач-офтальмолог, практикующий офтальмохирург и вице-президент Ассоциации офтальмологов и страбизмологов России Виктория Баласанян.

«Черника — продукт, безусловно полезный. Сам по себе. Но на здоровье глаз эта ягода не оказывает никакого воздействия. Более того, нет ни одного научного исследования, которое бы доказывало пользу препаратов на ее основе для улучшения зрения», — говорит специалист.

Популярность этого мифа врач объясняет удачным маркетинговым ходом: круглогодично черника в России не продается, так что в зимнее время пациентам со слабым зрением якобы необходимо покупать таблетки, сделанные на основе этой ягоды.

Морковь полезна, но в больших количествах

С мнением Виктории Баласанян согласен представитель Федерального научно-клинического центра специализированных видов медицинской помощи и медицинских технологий ФМБА России Борис Хорев.

Специалист отмечает, что польза моркови в виде сока, салата или витаминов для здоровья глаз — такой же миф, как и вера в то, что горстка черники или пилюля на ее основе вылечат близорукость.

«Морковь богата витамином А, черника также содержит нужные сетчатке глаза дубильные вещества, витамины В, С, каротин, органические кислоты. Но суточная потребность человека в этих элементах настолько велика, что для ее минимального насыщения придется ежедневно съедать 2 — 2,5 кг этой ягоды. Если говорить о моркови, ее в день понадобится около 6 кг», — рассказал собеседник «МИР 24».

Близорукость — новая эпидемия молодежи

А вот что действительно помогает предупредить ухудшение зрения — это правильный режим работы и отдыха глаз, а также своевременная диагностика заболеваний на раннем этапе.

По словам Виктории Баласанян, современные офтальмологи все чаще говорят о том, что сейчас началась настоящая эпидемия глазных заболеваний, которая ярче всего выражена среди детей.

«Каждый третий ученик оканчивает школу в очках. Около 15% дошкольников в России надевают очки еще до поступления в первый класс», — рассказывает врач.

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Большая часть этих случаев — близорукость и астигматизм, которые передаются детям по наследству. По статистике, если у одного из родителей есть близорукость, на 50% вероятно, что она передается ребенку, а если зрение снижено и у отца, и у матери, риск развития этого заболевания у ребенка повышается до 80%.

Именно поэтому современные родители должны регулярно приводить ребенка к офтальмологу, даже в том случае, если он не жалуется на зрение. В первый год жизни проверять зрение нужно три раза: в 1 месяц, полгода и год, дальше — один раз в год.

«Современная офтальмология шагнула далеко вперед, и детям не просто выписывают очки и отправляют их домой — специальные программы помогают предсказать рост близорукости в ближайшие годы и назначить индивидуальное лечение», — добавляет врач.

Очки для компьютера малоэффективны

Вторая причина распространения глазных заболеваний — это увлеченность гаджетами. Вокруг них тоже не мало мифов, например, о том, что специальные компьютерные очки помогают защитить глаза от вредного излучения. На самом деле, их польза сводится лишь к тому, что они помогают сфокусировать и контролировать естественное расстояние от монитора до глаз — 50 сантиметров.

Гораздо более эффективны для гигиены зрения не очки, а четкое соблюдение режима отдыха и работы глаз. Например, для ребенка максимально допустимое время перед телевизором — не больше 1,5 часов в день, и то — только начиная с трех лет. Расстояние до экрана должно быть не менее 4-5 метров.

Взрослый человек может смотреть на экран телевизора или смартфона дольше, до 5-6 часов в день, но также каждые 1,5 часа глазам нужно давать отдых.

В среднем офисный сотрудник проводит перед монитором компьютера от 6 до 8 часов в день. Выходя с работы, он не дает глазам отдых и сразу же начинает листать новости на экране смартфона. Дома человек смотрит телевизор, а перед сном — снова экран гаджета, но уже в темноте, что провоцирует косоглазие. Итого на отдых глазам дается в лучшем случае 7-8 часов.

Ношение линз и длительное нахождение в комнате с кондиционером провоцируют еще большую зрительную утомляемость и синдром «сухого глаза». Он проявляется в виде жжения, ощущения песка в глазах, покраснения, обильного внезапного слезотечения и головных болей.

Гимнастика не панацея

Хороший способ защитить глаза от перенапряжения — давать им отдых в течение 3-4 минут при появлении первых симптомов «сухого глаза». Гимнастику нельзя назвать панацеей от прогрессирующей близорукости или дальнозоркости, предупреждает представитель сети салонов оптики Smotri Елена Белоус, однако за счет улучшения кровоснабжения упражнения разгружают глазные мышцы.

Комплексов офтальмологических упражнений много. Например, можно закрыть глаза ладонями, сохраняя ровно положение тела, и слегка помассировать веки.

Еще один быстрый способ дать глазам отдых — сфокусировать взгляд на каком-либо предмете, находящемся далеко впереди, а потом переключить внимание на предмет, расположенный близко. Чтобы быстро разгрузить глазодвигательные мышцы, можно попеременно смотреть вправо и влево.

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