Васильев раскрыл секрет Бони

В свое время появление Виктории Бони на звездных мероприятиях было предметом шуток и язвительных острот. Сегодня же историк моды Александр Васильев особо отмечает: Виктория прекрасно понимает как привлечь к себе внимание. Причем внимание состоятельного мужчины.

В своей колонке для издания «7 Дней» профи в очередной раз разобрал стиль Бони. Мужчина отметил, что пора признать «Дом-2» достаточно успешных проектом, на котором формируются селебрити «отечественного и, возможно, мирового уровня». И вообще участницы скандального реалити отличаются весьма эффектной внешностью.

Что же касается Бони, то Васильев напомнил, что сейчас девушка большую часть времени проводит в Монако, где стоимость жизни весьма высока, но деньги у Виктории определенно есть. Профи отметил, что сейчас выглядит Боня как «очень счастливая и довольная собой женщина» и мнение других ее совершенно не волнует.

Публикация от Victoria Bonya (@victoriabonya)

18 Июл 2018 в 10:24 PDT Васильев также отмечает хваткость и оборотистость девушки указывая на то, что сейчас Виктория действительно весьма привлекательна. Она явно не собирается упускать момент, так что «одевается так, чтобы всеми способами привлечь к себе внимание. Показать всем себя во всей красе».