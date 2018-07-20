Ещё
Васильев раскрыл секрет Бони
Далее:
Читайте также:
Ещё

Васильев раскрыл секрет Бони 

Клео.Ру 1 час назад
Фото: Клео.Ру
В свое время появление Виктории Бони на звездных мероприятиях было предметом шуток и язвительных острот. Сегодня же историк моды Александр Васильев особо отмечает: Виктория прекрасно понимает как привлечь к себе внимание. Причем внимание состоятельного мужчины.
В своей колонке для издания «7 Дней» профи в очередной раз разобрал стиль Бони. Мужчина отметил, что пора признать «Дом-2» достаточно успешных проектом, на котором формируются селебрити «отечественного и, возможно, мирового уровня». И вообще участницы скандального реалити отличаются весьма эффектной внешностью.
Что же касается Бони, то Васильев напомнил, что сейчас девушка большую часть времени проводит в Монако, где стоимость жизни весьма высока, но деньги у Виктории определенно есть. Профи отметил, что сейчас выглядит Боня как «очень счастливая и довольная собой женщина» и мнение других ее совершенно не волнует.
Публикация от Victoria Bonya (@victoriabonya)
18 Июл 2018 в 10:24 PDT  Васильев также отмечает хваткость и оборотистость девушки указывая на то, что сейчас Виктория действительно весьма привлекательна. Она явно не собирается упускать момент, так что «одевается так, чтобы всеми способами привлечь к себе внимание. Показать всем себя во всей красе».
Напомним, ранее сама Виктория рассказала о романе с миллиардером из Франции Пьером Андюраном. Похоже, рядом с Пьером Боне действительно комфортно, поскольку за последнее время она даже поправилась на 5 кг, но вовсе не беспокоится по этому поводу. «Сейчас у меня фигура, о которой всегда мечтала», — утверждает девушка.
Клео.Ру: последние новости
Как избавиться от белокрылки на томатах и огурцах в теплице "Хватит мучить людей" Редкое фото от Кайли Дженнер: лайки зашкаливают
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: какая работа вам подходит
Как живут вдовы знаменитостей
Полных женщин перестанут считать полными16
Что делают мамы, пока дети в школе: откровенные истории4
Судзиловская показала фото в откровенном бикини16
Видео
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
02:08
Плоский животик: ваши мышцы будут гореть
Красота
00:59
Бузова страдает от ночных кошмаров
Звёзды
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
01:00
Дочь Тимати пропустила выступление из-за болезни
Звёзды
00:34
«В мраморе жить будете?»: Бородина показала ремонт
Звёзды
06:22
Наглые вопросы, заданные звездам
Звёзды
05:07
Занятные новости о женском теле
Здоровье
11:32
Как живут вдовы знаменитостей
Звёзды
04:41
Факты о парфюмерии, о которых вы не слышали
Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение