«Эти ночи они не забудут»: коллега Высоцкого рассказал о его отношениях с поклонницами 

Владимир Высоцкий ушел из жизни в 1980 году в возрасте 42 лет. Он успел построить семью. Его первой супругой была артистка Иза Высоцкая, которая подарила ему наследника Глеба. Потом певец увлекся актрисой Людмилой Абрамовой и развелся с женой. Новая избранница родила ему сыновей Аркадия и Никиту. Однако знакомые и друзья знали, что Высоцкий всегда был в центре внимания у женщин.
Накануне 38 лет со дня смерти великого артиста с журналистами пообщался его друг и конферансье Николай Тамразов. Он знал его очень близко, так как много лет они работали вместе. Артист признался, что недавно вышедший фильм «Спасибо, что живой» с Сергеем Безруковым ему не понравился, так как он нашел в нем много несостыковок с реальными событиями. По его словам, он никогда не видел, чтобы за Владимиром Семеновичем следило КГБ. Тамразов также остался не в восторге от игры Безрукова. «В картине вместо Володи ходит какой-то вурдалак», — возмутился он. Артист уверен, что никто не сможет передать внутреннюю харизму и улыбку Высоцкого.
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Иза Высоцкая. «Короткое счастье» первой жены Владимира ВысоцкогоИзольда Константиновна была первой — и единственной из всех супруг поэта, носившей его фамилию. После развода замуж она больше не вышла. Тамразов рассказал об отношениях актера с поклонницами, которые, по его словам, постоянно вились вокруг звезды. «Володя заигрывал с этими девочками, кадрил их, выбирал понравившуюся. А потом, после ночи любви, она будет об этой встрече всю жизнь помнить. Друзьям, детям и внукам рассказывать, фантазировать и то, чего не было, приплетать», — поделился друг Владимира Семеновича. Он отметил, что для всех Высоцкий уже тогда был легендой и его выступления всегда собирали аншлаги, об этом Николай Ишувич поведал EG.ru. Отметим, что первая супруга Высоцкого скончалась сегодня, 20 июля. Причины ее смерти пока неизвестны.