Игорь Янпольский: «Приснилось, что наш кот Мурзик протянул мне бутыль с антиобойным средством»

Решили я ободрать обои, чтобы покрасить стены. Опыта в этом деле у меня не было, но за работу я принялся с энтузиазмом: взял у товарища стремянку, купил шпатель, включил бравурную музыку и полез обдирать. Мне виделось это так: я поддеваю шпателем краешек обоины у потолка, тяну его вниз и обои, треща, отходят. Однако получилось все иначе — начал тянуть, оторвался кусочек размером со спичечный коробок, попробовал поддеть шпателем — не идет, а у нас две комнаты + кухня и коридор. Подумалось, что такими темпами я буду обдирать обои месяца два с половиной. Начал гуглить: люди советуют использовать воду. Как я сразу не догадался. Прежде чем обдирать, принялся мочить — и реально, дело пошло лучше, но тоже со скрипом. Верхний слой обоев отходил, нижний оставался, скатывался в комок. Я мучился целый день и с горем пополам обработал только коридор. Лег спать за полночь. Приснилось, что наш кот Мурзик протянул мне бутыль с антиобойным средством. Утром я начал снова гуглить, прочитал, что на самом деле — в любом строительном магазине можно купить антиобойное средства и дело пойдет намного быстрее. Так я и сделал — купил флакон какой-то химии и за день ободрал все: обои отходили гладко, без проблем целыми рулонами. Красота! Кот из сна, конечно же, к нашему Мурзику никакого отношения не имеет, просто информация во сне пришла откуда-то из подсознания и когда-то я уже читал про это средство, но забыл. Однако, коту все равно купил его любимой кильки и даже лично сварил. В благодарность.