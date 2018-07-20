В Иркутске смогут найти работу все желающие

Есть много причин, по которым человек может временно оказаться без работы. И как скоро эта проблема разрешится, во многом зависит от него самого. Тема трудоустройства всегда остается актуальной. Ведь большинству людей именно работа дает средства к существованию. При этом даже невысокий доход лучше, чем его отсутствие.

В крупном населенном пункте работу обычно найти легче. Особенно много вакансий в столицах. Конечно, не все готовы ехать на заработки в Москву или Питер. Кому-то нужно оставаться с семьей и трудоустраиваться в родном городе, например, в Иркутске. Какие шаги в этом случае стоит предпринять?

При поиске работы важно быть осмотрительным. Как медлительность, так и спешка здесь неуместны. Если подходящих вакансий нет, терять время в пассивном ожидании нельзя. Есть смысл, например, стать на учет в центр занятости. Это не только ускорит поиск, но и даст шанс на временное пособие. Пусть оно и невелико, но лишним точно не будет. Кроме того, ЦЗН помогает гражданам бесплатно переквалифицироваться с последующим трудоустройством.

Конечно, служба занятости никого не будет опекать бесконечно. Поэтому исключать самостоятельный поиск неразумно. Главное — регулярно получать и обрабатывать тематическую информацию. Много вакансий, например, публикуют на ресурсе Jobsora.com (http://ru.jobsora.com/irkutsk). Еще лучше, когда соискатель параллельно размещает там собственное резюме. Таким образом, работодатели тоже увидят его и, возможно, отреагируют.

Вероятность отклика пропорциональна спросу на позиционируемую специальность. Очень востребованными в последние годы стали рабочие профессии. Предприятия нуждаются в квалифицированных станочниках, сварщиках, строителях, опытных водителях, крановщиках. Уровень зарплаты этих работников тоже впечатляет. Иногда он сопоставим с руководящим звеном коммерческих структур. Спросом пользуется и неквалифицированный труд: грузчики, уборщицы, дорожные рабочие, подсобники на стройку и др. Конечно, нужно понимать, что вознаграждение здесь значительно скромнее.

В любом случае, долго оставаться безработным в Иркутске не получится. В городе действуют крупные энергетические и промышленные предприятия: ГЭС, авиационный, релейный, завод тяжелого машиностроения, ЖБК, завод дорожных машин. Также развита пищевая промышленность и торговля. Устраиваясь на работу, нужно обязательно уточнять свои права и обязанности. При этом важно понимать: закон на стороне тех, кто трудится официально.